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高院併金鐘政府合署建新大樓 不遷中環海濱

【明報專訊】政府早年計劃將位於金鐘道的高等法院大樓，遷往立法會對開的中環新海濱5號用地。終院首席法官張舉能昨稱，特首已同意保留位於金鐘的高院原址，並劃定鄰近的金鐘道政府合署用地供擴充新的高院大樓。他對保留高院原址表示「好興奮」，「香港人都當這個地方是法治的大標誌」。政府發言人補充，金鐘道政府合署的政府辦公室將陸續遷往北部都會區，合併擴充高院現址可提升土地效益。

保留原址 張舉能：法治象徵

金鐘道高院大樓於1984年興建，運作至今逾40載。金鐘道政府合署設低座和高座，有逾20個政府部門辦公，包括法援署、入境處生死登記總處、食環署等。張舉能昨在法律年開啟典禮稱，高院新大樓須待金鐘道政府合署用戶全部遷走方可動工興建。他稍後在記者會稱，高院原址是法治象徵，「其中一個最簡單落地的講法，你睇好多電影、電視劇，影噴水池大家立即明白劇情」，新的高院大樓將成下一代法治的重要投資。

政府合署辦公室遷北都

中環海濱5號地用途待定

特首李家超於2022年《施政報告》宣布，金鐘道政府合署近四成辦公室樓面面積將遷往北部都會區，帶動該區發展。政府發言人昨晚補充，發展局與司法機構達成共識，金鐘道政府合署的辦公室將陸續遷往北都及其他地點，至於原預留重置高院的中環新海濱5號用地，會另行檢視其用途。發展局回覆本報稱正平整古洞北相關用地，預計2026年展開大樓上蓋工程，並會盡量壓縮工程時間表，爭取2031年左右落成；大樓落成後將盡快騰空金鐘道政府合署，將用地交予司法機構。

中環新海濱5號用地面積1.16公頃，屬「政府、機構或社區」用地，早年被規劃為酒店及辦公室。中原測量師行執行董事張競達稱，目前商廈空置率上升，中環甲級寫字樓呎價近1.5萬元，並非推出商業用地的好時機，改建辦公室吸引力不大；若以5號用地的總樓面面積（62萬平方呎）計算，用作寫字樓的商業價值僅約9.3億元。海濱事務委員會主席吳永順說，當局可以考慮興建露天茶座、海濱長廊等文娛設施，讓旅客感受海濱活力。

另外，現位於灣仔的區域法院大樓將遷至銅鑼灣南華會附近的加路連山道。張舉能昨預告，區院新大樓將不遲於2027年竣工及啟用。

相關字詞﹕中環海濱 北部都會區 金鐘政府合署 區域法院 高等法院 法律年度開啟典禮

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