張：法官遭威脅制裁違法治 回應國安案百分百入罪 指舉證門檻無降

張官表示，法官履行司法制度，卻遭威脅制裁或報復，與法治背道而馳，絕對不能接受。他說，法院過去一兩年的裁決中，證明法官專業獨立思考，包括終院法官間持不同意見的裁決。

至於海外法官，張官說制裁威脅並非他們的主要考慮，而可能多考慮外國傳媒報道。他說，根據經驗及交往，外國優秀法官見識廣博，很多時與人直接交流，有自己獨立看法及思想。他希望今年可繼續招攬到非常任法官。

張官在演辭提到，法庭不會盲目將所有國安案被告定罪，或在定罪後判處最高刑罰。根據資料，至目前除一名被告控方撤銷檢控，所有國安案被告均被定罪或有待裁決（見表2）。張官被追問國安案是百分百入罪時，他說不會評論個別個案，重申國安法並無降低刑事檢控定罪門檻，每宗不論定罪或釋放，都是建基於案件控罪、證據、法律爭拗，根據舉證標準得出結果，門檻與所有刑事案件一樣。

林定國：力保法官無懼履職

林定國以「不幸事實」一詞，形容司法機構獨立司法權過去或將來可能遭受其他國家威脅，強調政府竭盡所能，在能力範圍內採取任何措施確保法官能無懼威嚇，履行司法職能。他批評西方政客意圖污衊國安法，並向法官及司法人員施壓，干預他們審理國安案件，批評有關人士稱關注法治是偽善。他又稱，政府和司法機構在香港憲制秩序下擔當不同角色，實際或觀感上都要維護司法機構獨立司法權，但同時兩者也是密切伙伴，捍衛及推廣法治。

陳澤銘批外力威脅干預

律師會長陳澤銘批評有外部勢力威脅制裁法官、檢控官及官員，顯然是對司法、檢察和政府管治誠信的干預，違背法治核心價值。他說，法官嚴格依法審理包括國安案在內的案件，獨立行使司法權，以無懼威嚇、無偏、無私、無欺精神主持正義。