明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 台灣大選 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

要聞

杜淦堃：23條立法或被指法治已死 須徹底諮詢駁斥 張舉能：國安案不盲目定罪重判

【明報專訊】《基本法》23條今年立法，大律師公會主席杜淦堃昨在法律年度開啟典禮表示，面對地緣政治，23條立法可能受攻擊、被人質疑香港不再自由或法治已死，寄語23立法必須清晰準確，「諮詢過程必須透明和徹底，以駁斥任何我們政府對民意充耳不聞的說法」。終審法院首席法官張舉能強調，法官處理國安法案件不是盲目定罪或追求最高刑罰，也不會屈服於任何壓力。他在記者會說，23條立法是憲制責任，「一定要立」，司法機構不宜評論立法，稱法院會按普通法原則處理涉及23條的案件。

杜：許多人確憂23條 須謹慎平衡權利

特首李家超周四立法會答問會預設主題為解答23條立法提問，料屆時會交代立法日程。與此同時，黎智英案及初選案等多宗國安法大案正審訊或陸續裁決。法律界巨頭昨在法律年度開啟典禮演辭時，均提及國安相關議題。杜淦堃表示，香港國際金融中心由高度自由及法律體系支撐，香港一直是享有高度自由的城市，而外界對23條有質疑，「當中一些言論可能並不真誠，但許多人確有真正的擔憂」。他說，為真正保護香港及市民，23條立法必須清晰準確，過程透明，而維護國安與保障基本法下基本權利之間的平衡，「必須謹慎調校」。

杜在結語稱，毫無疑問挑戰在前，但相信會雨過天晴。他又說，司法機構及法律界需要公眾支持，呼籲社會支持司法機構。

有來港出席典禮、不願具名的外國法律組織領袖向本報說，本港司法獨立依然強韌，國際間密切觀察多宗國安法案件，包括會否選擇判刑偏重的指定法官。他以外國經驗說，對公民自由的限制「易請難送」，寄語港人及法律界盡力保存空間。

張稱23條「憲制責任」 司法不宜評立法

政府2003年推動23條立法時，曾明確表示國安控罪在原訟法庭可按陪審團審訊，即使裁判法院或區域法院被告也可申請由陪審團審理。不過，在近年高院審理的國安法案件，均因律政司長申請而採用3名指定法官審理，不設陪審團。

張舉能昨在法律年開啟禮致辭時並沒提及23條立法，但有講述審理國安法案件原則。他在記者會被問及時解釋，基本法訂明23條立法是憲制責任，是政府及立法機關事務，司法機構不宜評論立法工作；他亦沒有正面回應23條是否應檢視陪審團安排，說目前國安案件由3名法官會審，與陪審團程序沒有具體分別，更說與陪審團相比，好處是加多兩名專業法官審理，被告「好肯定」得公平審訊。

稱國安案比例低 「稜鏡」審視眼光狹

黎智英案等國安案件獲國際傳媒廣泛報道，張官昨在演辭提及，過去數年，「司法機構的工作時常被人透過國安法的稜鏡來審視」，批評以此眼光審視香港法治及司法獨立，「必然產生非常狹隘，甚至失實的看法」。他在記者會補充，本港各級法院一年審理超過50萬宗案件，國安案件比例很低，民事案件影響商界或國際伙伴，法庭在市民打官司或普通糾紛能否公正持平處理，同樣值得市民及國際社會重視。

張官強調，即使案件引起政治、經濟、社會等議題，法官只集中看法律爭議，審案是看控方提出的控罪、證據及舉證等。

明報記者

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

相關字詞﹕港區國安法 大律師公會 法律年度開啟典禮 終審法院 張舉能 杜淦堃 23條立法

上 / 下一篇新聞