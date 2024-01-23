杜淦堃：23條立法或被指法治已死 須徹底諮詢駁斥 張舉能：國安案不盲目定罪重判

杜：許多人確憂23條 須謹慎平衡權利

特首李家超周四立法會答問會預設主題為解答23條立法提問，料屆時會交代立法日程。與此同時，黎智英案及初選案等多宗國安法大案正審訊或陸續裁決。法律界巨頭昨在法律年度開啟典禮演辭時，均提及國安相關議題。杜淦堃表示，香港國際金融中心由高度自由及法律體系支撐，香港一直是享有高度自由的城市，而外界對23條有質疑，「當中一些言論可能並不真誠，但許多人確有真正的擔憂」。他說，為真正保護香港及市民，23條立法必須清晰準確，過程透明，而維護國安與保障基本法下基本權利之間的平衡，「必須謹慎調校」。

杜在結語稱，毫無疑問挑戰在前，但相信會雨過天晴。他又說，司法機構及法律界需要公眾支持，呼籲社會支持司法機構。

有來港出席典禮、不願具名的外國法律組織領袖向本報說，本港司法獨立依然強韌，國際間密切觀察多宗國安法案件，包括會否選擇判刑偏重的指定法官。他以外國經驗說，對公民自由的限制「易請難送」，寄語港人及法律界盡力保存空間。

張稱23條「憲制責任」 司法不宜評立法

政府2003年推動23條立法時，曾明確表示國安控罪在原訟法庭可按陪審團審訊，即使裁判法院或區域法院被告也可申請由陪審團審理。不過，在近年高院審理的國安法案件，均因律政司長申請而採用3名指定法官審理，不設陪審團。

張舉能昨在法律年開啟禮致辭時並沒提及23條立法，但有講述審理國安法案件原則。他在記者會被問及時解釋，基本法訂明23條立法是憲制責任，是政府及立法機關事務，司法機構不宜評論立法工作；他亦沒有正面回應23條是否應檢視陪審團安排，說目前國安案件由3名法官會審，與陪審團程序沒有具體分別，更說與陪審團相比，好處是加多兩名專業法官審理，被告「好肯定」得公平審訊。

稱國安案比例低 「稜鏡」審視眼光狹

黎智英案等國安案件獲國際傳媒廣泛報道，張官昨在演辭提及，過去數年，「司法機構的工作時常被人透過國安法的稜鏡來審視」，批評以此眼光審視香港法治及司法獨立，「必然產生非常狹隘，甚至失實的看法」。他在記者會補充，本港各級法院一年審理超過50萬宗案件，國安案件比例很低，民事案件影響商界或國際伙伴，法庭在市民打官司或普通糾紛能否公正持平處理，同樣值得市民及國際社會重視。

張官強調，即使案件引起政治、經濟、社會等議題，法官只集中看法律爭議，審案是看控方提出的控罪、證據及舉證等。

明報記者

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