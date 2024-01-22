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設金屬探測安檢 田總：應政府要求溝通得出

【明報專訊】今年渣馬規模回復新冠疫情前高峰，尖沙嘴起跑區入口處設有保安檢查區，並以鐵馬實施人流管制，跑手都要經過金屬探測儀掃描方可入場，旁有警員駐守。大會確認，今年使用金屬探測儀隨機於各主要賽事的起點為跑手做安檢。中國香港田徑總會行政總監伍于豪解釋稱，所有要求和流程均是因應政府部門要求和溝通而得出決定，以應付7萬多名跑手和保障賽事安全。被問到有否發現有人穿「政治標語」服飾等情况，他說暫沒收到特別違規事件。

翻查資料，2021年《港區國安法》實施後首個渣馬亦有類似安檢，當時有人員手持金屬探測儀檢查部分參加者；2022年停辦，去年則未見相關安排。

有「李小龍」打扮者 安檢後再被查問

早前渣馬大宣布恢復行李寄存，並指行李須做安檢，所以改用指定透明袋方便檢查。半馬跑手Pheobe毋須寄存行李，她向本報表示，即使無帶隨身袋，亦在彌敦道被保安以金屬探測儀前後掃描，說不明白安檢用意。Pheobe稱，目擊一名作李小龍打扮的跑手於安檢後再被查問，「李小龍啫，佢哋（大會）有咩好驚？」

賽事方面，半馬及全馬均由尖沙嘴彌敦道出發。清晨5時許不少跑手已在附近練跑及熱身，當時氣溫15.3℃，大部分人以背心或短袖上陣，部分人在起跑前披上保溫氈。半馬挑戰組5時40分率先開跑，全馬賽事在特首李家超和警務處長蕭澤頤等主禮嘉賓嗚槍後開始，跑手有序出發，有跑手起步後高舉雙手歡呼，有人以手機拍照。

半馬跑手稱人群影響衝線表現

衝線後，不少人即放慢腳步，令進入維園的賽道擠塞。半馬跑手鄭先生說，跑至銅鑼灣崇光百貨外時開始受阻礙，需要走靠邊道路，亦指人群影響衝線表現，因需避免撞到別人。對於昨日氣溫開始跌，鄭稱沒想像中冷，天氣又較去年乾爽，認為有助發揮。

參加全馬挑戰組的李先生亦認為昨氣溫適宜，不熱不冷，可使用最輕身裝備。他說自己位置偏前，周圍相對較少人，沿途順暢。對於最困難路段，不少人指是「魔鬼賽道」的西隧上坡路，李先生卻認為是其後的下坡路，因為會令膝蓋承受較大壓力。

李家超主持起步禮後在社交平台發文，表示渣馬現場氣氛相當熱鬧，很高興看到2024年香港盛事連連，為市民掀起一浪浪的歡樂氣氛，亦能吸引海外旅客來港，振興本港經濟。他說政府會繼續推動、推廣在港舉行國際大型盛事，鞏固香港的國際城市地位。

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