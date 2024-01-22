倡賽後伸展補充水分電解質 醫生：不適逾5分鐘應求助

計及昨日，渣馬舉辦26屆賽事以來共錄得6名跑手死亡（見表），曾兩度需召開死因研訊，均裁定事主死於自然。最年輕24歲男死者吳卓諭於2015年跑至臨近終點暈倒，送院一日後不治，消防處其後按死因裁判官建議，在救護車配備自動心外壓機。50歲男跑手李文德於2018年賽事中段暈倒，死因研訊揭發救護車於事發逾20分鐘後才抵達現場，死因庭並向田總和醫療服務隊作出13項建議。

本身是業餘馬拉松跑手的蕭粵中說，未滿40歲跑手亦有可能罹患隱性心臟病，在劇烈運動時心臟負荷龐大，較大可能病發，但不代表做完運動後不會發生。他建議跑手賽後做伸展活動、補充水分和電解質，若心口不適、頭暈，或心跳加速和氣喘維持超過5分鐘，應向在場人員求助；若年輕跑手以往運動時曾出現上述徵狀或有親屬早逝，便應接受詳細身體檢查。

現時渣馬要求全馬參賽者於過去4年曾完成至少一次10公里或以上賽事，蕭建議主辦方考慮將有關要求擴至半馬。

雷雄德：若有心臟病遺傳史 應先檢查

雷雄德說，以往曾討論渣馬跑手開跑前須否身體檢查，但遭不少跑手質疑成效，他建議田總加強教育跑手賽前準備，包括須做有系統訓練，若有心臟病家族遺傳史，應先檢查心臟。至於主辦方責任，雷說田總負責範圍包括熱身起跑、賽事運作和公平性、終點和頒獎，而今次意外較特殊，因為事發於賽道外，須留待死因報告再下定論。