賽後暈倒天后站 30歲半馬跑手亡 1危殆5嚴重 醫生：一段時間後仍可誘發心臟病

職員見坐地上曾問需協助否 獲覆「無問題」

據悉，該名姓張男死者參與半馬賽事，他於早上8時許起步，11時24分完成賽事，歷時近3小時。港鐵表示，昨早約11時50分，天后站職員發現一名男乘客於2號月台往堅尼地城方向地面位置坐着，主動上前詢問該乘客需否協助，對方稱無問題、只需暫時休息；由於職員發現乘客情况轉差，隨即召喚救護車並急救。警方稱中午12時12分接報指有人在天后站近月台位置暈倒，昏迷送往灣仔律敦治醫院搶救，其後不治。

據了解，該跑手在天后站接近往月台的扶手電梯暈倒，事發時身穿跑步衫褲，並發現有比賽號碼布。死者生前無長期病，送院時在天后站附近心跳停頓，由救護人員施心外壓及使用除顫器搶救，送抵急症室後一度插喉，最終不治，死因有待驗屍確定。昨午4時許，有仵工抵達醫院將死者遺體舁送殮房，7至8名死者親友到醫院送別，並着記者不要拍攝。

主辦單位中國香港田徑總會及渣打銀行傍晚發新聞稿，對事主離世深表哀悼，對其家人致以最深切慰問，並稱正按該參賽者提供的資料與其家人聯絡，以了解需要並提供適切協助；另提醒跑手賽後留意身體狀况及做好適當賽後護理。

根據大會昨午表示，今屆馬拉松共有842人受傷；而按醫管局數字，連同死者，公立醫院急症室截至昨午4時共接收39名渣馬傷者，包括1名男子危殆、4男1女嚴重。危殆男子早上9時許在終點附近暈倒，救護員為他施心外壓，其後由醫療輔助隊救護車送往律敦治醫院。香港馬拉松醫療事務總主任林建群稱，該男跑手心臟一度停頓，送院搶救後情况改善，其餘傷者大部分擦傷、扭傷和抽筋等。

446人達標獲萬元獎金 較去年倍增

今屆渣馬參賽名額按年增1倍，回復至新冠疫情前2019年的7.4萬個，出席率91%。當中10公里賽事名額最多，有30,500個。中國香港田徑總會主席關祺表示，共有322名男跑手及124名女跑手分別在3小時及3小時30分指定時間內完成全馬，各獲1萬元獎金，獲獎跑手數目較去年增1倍，認為獎勵有刺激作用；輪椅組有35人參賽，全部完成賽事。

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