明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 台灣大選 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

要聞

「有關方面」要求改 M+播《北京雜種》易名「張元作品」 館方：偕導演更新 電影業質疑電檢處諗多咗

【明報專訊】M+博物館前日（19日）播映1993年內地獨立電影《北京雜種》，但M+官網顯示片名為「張元作品」，比原片短3分鐘；據了解，「有關方面」要求電影改名才可在港放映。有電影業人士稱內地會因同音字會要求改名，但香港未曾聽聞有此要求，認為「香港電檢處自己過敏咗頭，諗多咗」。有學者認為不一定是因名字帶來「聯想」，或與電影具中國文化反抗的背景有關。

獨立電影 「雜種」喻城市邊緣人

電影、報刊及物品管理辦事處回覆本報查詢稱，不會就個別影片申請評論。M+回覆表示，導演張元和M+策展團隊更新電影標題，以突顯張元在M+戲院2024冬季節目中，「北京，如煙往事」節目的角色。

中國獨立電影《北京雜種》片長88分鐘，曾獲3項電影節獎項，M+播放版本則為85分鐘。據M+介紹，影片由電影製作團隊親身經歷的生活小故事構成，主角都是大城市「邊緣人」，或追逐理想換來失落，或率性而活陷入迷惘，是一群於新舊時代錯亂夾縫中不能自拔的「雜種」。

內地網站顯示原名

《北京雜種》首映於1993年8月瑞士，至今未有於內地院線公映。該片早前獲選為M+策展的「北京，如煙往事」放映活動，今年1及2月共放映兩場，為數碼修復版本。前日放映後設座談會，講者為張元，該片美術指導劉小東亦有出席；根據網媒《大城誌》報道，張元被問到為何叫《北京雜種》，僅說這是個夠「狠」的名字。

本報在Google以「M+北京雜種」搜尋，首個結果顯示繁體字的「北京雜種」，是M+介紹該電影的網站，但進入相關網站後未見該4字，只見大字顯示「張元作品」，英文為A Film by Zhang Yuan，其他電影則如常列出片名。翻查內地網站如「百度」、「豆瓣」、「愛奇藝」等，均正常顯示片名。

田啟文：未聞改片名方准上映

香港電影工作者總會發言人田啟文向本報稱，自電檢制度實施以來，未聽聞要求改片名才可上映，大多要求刪剪內容等，「香港真係好少聽見要改片名」，相反內地或會因為同音字問題要求改名。他說，新電檢制度賦予政府更大權力要求片主刪剪及更改，相信是因審查員認為電影名字敏感。對於內地網上目前仍可觀看及正常顯示片名，他認為「香港電檢處自己過敏咗頭，諗多咗囉」，或者希望市民不會「諗多咗」。

學者：或關文化反抗背景

浸大電影學院高級講師應亮表示，據其了解，之前未發生過要求更改片名才可上映，亦未能明白原片名為何未能通過電檢，「因為唔知道條（紅）線喺邊度」，他認為不一定是因名字帶來「聯想」的問題，而或與電影背景有關，因電影反映當時中國的文化反抗，亦是地下電影，但M+已做宣傳，故有關部門要求改名，「（改名）想令佢唔會太明顯，（向內地）有所交代」。

上 / 下一篇新聞