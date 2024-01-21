「有關方面」要求改 M+播《北京雜種》易名「張元作品」 館方：偕導演更新 電影業質疑電檢處諗多咗

獨立電影 「雜種」喻城市邊緣人

電影、報刊及物品管理辦事處回覆本報查詢稱，不會就個別影片申請評論。M+回覆表示，導演張元和M+策展團隊更新電影標題，以突顯張元在M+戲院2024冬季節目中，「北京，如煙往事」節目的角色。

中國獨立電影《北京雜種》片長88分鐘，曾獲3項電影節獎項，M+播放版本則為85分鐘。據M+介紹，影片由電影製作團隊親身經歷的生活小故事構成，主角都是大城市「邊緣人」，或追逐理想換來失落，或率性而活陷入迷惘，是一群於新舊時代錯亂夾縫中不能自拔的「雜種」。

內地網站顯示原名

《北京雜種》首映於1993年8月瑞士，至今未有於內地院線公映。該片早前獲選為M+策展的「北京，如煙往事」放映活動，今年1及2月共放映兩場，為數碼修復版本。前日放映後設座談會，講者為張元，該片美術指導劉小東亦有出席；根據網媒《大城誌》報道，張元被問到為何叫《北京雜種》，僅說這是個夠「狠」的名字。

本報在Google以「M+北京雜種」搜尋，首個結果顯示繁體字的「北京雜種」，是M+介紹該電影的網站，但進入相關網站後未見該4字，只見大字顯示「張元作品」，英文為A Film by Zhang Yuan，其他電影則如常列出片名。翻查內地網站如「百度」、「豆瓣」、「愛奇藝」等，均正常顯示片名。

田啟文：未聞改片名方准上映

香港電影工作者總會發言人田啟文向本報稱，自電檢制度實施以來，未聽聞要求改片名才可上映，大多要求刪剪內容等，「香港真係好少聽見要改片名」，相反內地或會因為同音字問題要求改名。他說，新電檢制度賦予政府更大權力要求片主刪剪及更改，相信是因審查員認為電影名字敏感。對於內地網上目前仍可觀看及正常顯示片名，他認為「香港電檢處自己過敏咗頭，諗多咗囉」，或者希望市民不會「諗多咗」。

學者：或關文化反抗背景

浸大電影學院高級講師應亮表示，據其了解，之前未發生過要求更改片名才可上映，亦未能明白原片名為何未能通過電檢，「因為唔知道條（紅）線喺邊度」，他認為不一定是因名字帶來「聯想」的問題，而或與電影背景有關，因電影反映當時中國的文化反抗，亦是地下電影，但M+已做宣傳，故有關部門要求改名，「（改名）想令佢唔會太明顯，（向內地）有所交代」。