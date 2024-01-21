23條有否送內地條款 「未成熟去講」 林定國：要與國安法兼容 保釋條文適用

湯家驊：涉國安法例應跟國安法條文

財政司長陳茂波結束在瑞士達沃斯的世界經濟論壇年會行程，昨日抵港，被問到與會者有否談及《基本法》23條立法，他稱會上只有少數人提及23條，內容亦很表面，未有對具體立法內容提出意見。他說與會者最大興趣仍是本港和內地的發展機遇。

陳茂波：瑞士論壇僅少數提23條

林定國在有線新聞《有理有得傾》稱，按去年修訂的《法律執業者條例》，海外律師來港處理涉及國安法和其他危害國家安全案件時，須取得特首證明書，他強調相關做法不僅限於國安法，亦毋須直接在23條立法時再處理，舉例現時刑事罪行條例的煽動罪亦適用。

聘洋狀須特首證明書 毋須再處理

翻查國安法，部分條文涵蓋範圍為「本法規定」的罪行；部分條文則涵蓋「危害國家安全」的行為、罪行或案件，未提「本法規定」字眼（見表），包括43條有關警方國安處辦理國安案時的實施細則，例如可要求涉危害國家安全犯罪行為的人交出旅行證件或限制離境。林定國則舉例，國安法42條有關保釋的條文提到，法庭需有充分理由相信疑犯不會再從事「危害國家安全行為」才准保釋，他說該條文適用範圍不止是「本法規定」的案件，即國安法下4項罪行（見另稿）。

林定國再以國安法55條為例，稱該條文列出3個情况下駐港國安公署可就案件行使管轄權，適用於「本法規定的危害國家安全犯罪案件」，該條款適用範圍明顯只限於國安法罪行。至於會否將55條納入23條，林說「未是成熟階段去講」，大原則是國安法是國家訂立的法律，訂立23條法例時一定要與國安法接軌，兩者需要兼容。

林不認同是「風暴」 立法後「見彩虹」

有意見指23條立法正好碰上黎智英案件開審，是「完美風暴」，林回應稱23條是憲制責任，不擔心因時間上脗合就推遲或者不做，反而要盡早立法。他又不認同以「風暴」來形容，謂若有人稱這類受社會關注、爭議的事件為「風風雨雨」，他便會形容23條立法為「風雨過後見彩虹」，立法後才能更專注處理其他事項。

被問到會否擔心23條立法後，美國進一步擴大制裁範圍，林稱不會估計別人行動，亦不會因估計別人行動而影響工作，「我的唯一考慮只是如何做好這件事」。

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