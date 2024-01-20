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有物管擬大家具棄置費收300 職員：隨政策暫緩

【明報專訊】垃圾徵費包括「按袋」及「按重」模式，大型家俬需貼上11元指定標籤方可棄置，廢物收集商如使用非壓縮型垃圾車，則需按垃圾重量於廢物處理設施繳交「入閘費」。有私人屋苑本月初向住戶發通告，稱往後如棄置最長邊逾200厘米的大型家具，每件需收300元以支付堆埴區入閘費及指定標籤費。

翠怡花園的管理公司「啟勝管理服務有限公司」向住戶發出通告，稱垃圾徵費4月1日實施，經法團及服務處近期會議及議決做出一系列安排，包括4月1日起停止派發家居垃圾袋；住戶可自行到獲授權零售點（超級市場、便利店、藥房及網上平台等）或服務處及會所購買指定袋及指定標籤。

該通告稱，住戶4月1日起如棄置大型家具，需預先到服務處填寫申請表格及繳交費用，包括指定標籤及運往堆填區的入閘費，獲確認後才可自行搬往垃圾房。收費方面，垃圾最長邊小於100厘米，棄置費每件50元；最長邊為101至200厘米垃圾每件需繳200元；最長邊大於200厘米，每件棄置費300元。

本報昨向管理公司致電查詢，接聽職員稱因政府宣布延期，有關安排亦暫緩，業主立案法團會商議後再安排。至於為何大型家俬會以「按體積」收費，該職員稱堆填區收費為以重量計算「入閘費」，但公司欠缺足夠大工具秤重，故以體積計算。

（垃圾徵費）

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