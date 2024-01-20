環團盼膠餐具管制勿再延 倡政府解說重質

【明報專訊】今屆政府最少3項涉及減廢政策要較原定押後出台，當中今年4月22日起實施的管制即棄塑膠餐具及塑膠產品亦會對巿民生活習慣產生巨變，食肆無論外賣或堂食都不能再提供即棄膠叉、刀、匙、碟等餐具。有環團不希望垃圾收費延期影響即棄塑膠餐具管制實施，促政府解說政策重質非重量。
暫3項減廢政策已延期
首階段管制即棄膠餐具和其他塑膠產品今年4月22日實施，禁止銷售和向外賣顧客提供發泡膠餐具等即棄膠餐具、禁止向堂食顧客提供即棄膠杯等，2025年實施第二階段，各類即棄餐具全面無塑。
4月22日起亦會管制一系列即棄塑膠產品製造、銷售和供應，分兩階段實施。牙籤刷供應商OFresh本月初宣布，因應最新的產品環保責任條例，4月22日起在港停售牙籤刷。
餐飲業：如期也應付到
餐飲聯業協會會長黃家和不太擔心即棄塑膠餐具管制，稱如期推行業界也應付得到，政府已做宣傳及籌備工作，業界亦早已認同做法，且有相關代替品，網上已有名單列明可用作餐具的環保物料，部分大集團及有環保意識的公司早已改用環保餐具。他相信環保餐具供應量上升時價錢會下降。他說業界已培訓員工，亦認為在大量宣傳下食客「冇得拗撬」，但仍希望政府加強宣傳。
環團：官員未能全解答街坊
綠惜地球總幹事劉祉鋒未有聽聞管制即棄塑膠會延後，認為不希望亦沒需要延後，業界大部分明白操作，亦已有準備。對於多項環保政策延後，他認為政府應解說環保政策宜重質而非重量，他早前隨環保署落區向街坊解說，官員不能解答部分問題，情况不理想。
垃圾收費原定去年底實施，押後至今年4月1日，昨第二度延期至8月1日；管制即棄塑膠餐具及塑膠產品亦由原定去年第四季延至今年4月；膠樽及紙包飲品盒徵費也由去年內向立法會提交條例草案延至今年。