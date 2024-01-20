環團盼膠餐具管制勿再延 倡政府解說重質

暫3項減廢政策已延期

首階段管制即棄膠餐具和其他塑膠產品今年4月22日實施，禁止銷售和向外賣顧客提供發泡膠餐具等即棄膠餐具、禁止向堂食顧客提供即棄膠杯等，2025年實施第二階段，各類即棄餐具全面無塑。

4月22日起亦會管制一系列即棄塑膠產品製造、銷售和供應，分兩階段實施。牙籤刷供應商OFresh本月初宣布，因應最新的產品環保責任條例，4月22日起在港停售牙籤刷。

餐飲業：如期也應付到

餐飲聯業協會會長黃家和不太擔心即棄塑膠餐具管制，稱如期推行業界也應付得到，政府已做宣傳及籌備工作，業界亦早已認同做法，且有相關代替品，網上已有名單列明可用作餐具的環保物料，部分大集團及有環保意識的公司早已改用環保餐具。他相信環保餐具供應量上升時價錢會下降。他說業界已培訓員工，亦認為在大量宣傳下食客「冇得拗撬」，但仍希望政府加強宣傳。

環團：官員未能全解答街坊

綠惜地球總幹事劉祉鋒未有聽聞管制即棄塑膠會延後，認為不希望亦沒需要延後，業界大部分明白操作，亦已有準備。對於多項環保政策延後，他認為政府應解說環保政策宜重質而非重量，他早前隨環保署落區向街坊解說，官員不能解答部分問題，情况不理想。

垃圾收費原定去年底實施，押後至今年4月1日，昨第二度延期至8月1日；管制即棄塑膠餐具及塑膠產品亦由原定去年第四季延至今年4月；膠樽及紙包飲品盒徵費也由去年內向立法會提交條例草案延至今年。

（垃圾徵費）