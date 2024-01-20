半年適應期順延 列黑點埋伏執法

偕環署辦講座 物監局歡迎押後

物監局主席黃江天致辭時稱，環保和源頭減廢是未來城市發展必然趨勢，垃圾徵費勢在必行，物管業界是垃圾徵費中重要持份者，物監局將全力協助業界適應新政策。他亦歡迎當局將押後實施垃圾徵費，讓不同類別物管同業商討及適應。

講座昨吸引逾450名業界人士參與，有人關注因應延後實施日期，原本6個月寬限期會否有變。程回應稱，適應期一併順延至8月1日起計，不會取消。

對於業界關注會否24小時執法，程健宏重申適應期盡量不執法，除非出現嚴重情况。他透露，適應期內會蒐集物管及市民舉報，制定黑點名單，及後會針對最多人投訴的地方加強巡查及執法，並可上樓到後樓梯巡查及埋伏，「我相信就不會埋伏在那裏24小時，可以舉報什麼時間最多人違規扔垃圾」。

被問到大廈未必有足夠人手及閉路電視監察，程說「希望（物管）巡查時咁啱撞正見到佢（違規住戶）」，引起全場譁然。他強調垃圾徵費目的並非一網打盡，而是希望營造減廢回收風氣。

法團：押後無助阻濫收管理費 盼訂指引

出席講座的油尖旺區某大廈業主立案法團代表劉女士質疑，環保署的講解給予其感覺只是如何收費，而非如何達至環保。另一代表郭太認為，押後實施垃圾徵費無助改善被濫收管理費問題，其居住單幢樓「一個月要加多幾百元（管理費）」，冀由政府出面制訂收費指引。

（垃圾徵費）