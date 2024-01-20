消息：特首拍板 另顧慮影響「其他重要政策」

「重要政策」料包23條立法

了解事件人士表示，政府選擇押後至8月1日，其中一個原因是若押後太久，會令人覺得政府不夠決心，故爭取多幾個月作示範，另考慮到同期或有其他重大政策推動，免受影響；他沒明言是什麼政策。據了解，政界預料23條立法將在上半年推出。

另一知情人士透露，政府過去幾天有感社會對垃圾徵費議題的關注升溫，意識到信息集中面向業界，但面向公眾的則不到位，「講出來好論盡」，令市民有「很亂、很複雜」之感。環保署長日前「清不清楚看你想不想弄清」的說法，確令事件再升溫，與押後「有少少關連」。今次情况與實施三隧分時段收費安排類似，當時亦因社會未完全準備好，政府最終決定押後。該人又說，社會普遍支持垃圾徵費，因此希望做得「好好睇睇」，準備妥當再推行，而過去一周明顯未做到「好好睇睇」，押後是務實做法。

感過去講解「論盡」 押後亦關「不想弄清」論

綜合多個消息，政府原定昨日舉行記者會，向公眾簡介整套垃圾徵費的做法，但特首決定改變計劃，押後並利用未來4個月將徵費流程「影像化」，以示範方式宣傳，初步擬於政府大廈、有合作關係的團體等示範。政府消息稱，政府原定的宣傳工作不會停下來，包括下周向各區議會、關愛隊簡介。據了解，負責協調各部門的政務司副司長卓永興和環境局長等下周一會在立法會環境事務委員會交代未來幾個月的工作。

明報記者

（垃圾徵費）