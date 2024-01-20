明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 台灣大選 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

要聞

「市民不了解」 垃圾徵費延至8‧1 政府及部分樓宇4月先試 議員批通過兩年半未準備好

【明報專訊】垃圾徵費原定4月1日實施，政府昨宣布推遲至8月1日。環境及生態局長謝展寰表示，稍後按法律程序修改生效日期，並安排政府部門和不同樓宇4月1日先行先試，向市民展示真實操作。被問有否官員需問責，謝稱現時市民不了解執行和相關細節，作為負責任的政府，需多用時間教育宣傳。據悉，政府選擇8月是免影響或於上半年處理的其他重要政策（見另稿）。有立法會議員稱，條例通過至今近兩年半，當局未做好準備，引起近期混亂。有環團促請當局交代4至8月的工作時間表。物管界則支持押後，稱會全力協助住戶過渡。

再度押後 謝展寰曾承諾日期「一定不改」

今次是垃圾徵費第二度押後實施，條例草案2021年8月在立法會通過，原擬去年底推行，謝展寰去年7月曾承諾實施日期「一定不會改」。謝昨表示，近期不少人反映市民不了解如何執行和相關細節，故向特首李家超建議延期及安排政府部門和不同樓宇4月1日先行先試，並將每個環節拍成影片向市民展示，以起演練作用（見另稿）。

卓永興跨部門協調 謝：8月暑假好時機

謝說，會於下周一（22日）立法會環境事務委員會諮詢有關建議，並聯絡政府部門統籌先行先試；相關安排獲李家超支持，李已指派政務司副司長卓永興協調跨局跨部門合作。

被問為何推遲4個月，謝解釋其實希望「愈快愈好」，但太短時間難起解說作用，6及7月學校考試，8月正值暑假，相信對社會各界是推行的好時機。他說這段期間的解說工作、宣傳教育、約3000個指定袋零售點，皆按時間表進行。

香港房屋經理學會表示，現已有部分物管公司提前增聘人手及估算費用等，但相信業界能靈活應對，押後實施影響不大，建議政府把握多出的4個月優化回收政策，包括增回收站、加密回收時間及擴大回收種類等。香港物業管理公司協會表示，政府優化安排能助市民更清楚細節，協會將協助住戶及業主組織適應。

物管業料影響不大 環團盼交代時間表

選委界立法會議員江玉歡及綠領行動總幹事何漢威均認為，法例通過多時，當局尚未妥善做好「落地」宣傳教育，致計劃一拖再拖。何漢威稱，雖然當局曾為物管及清潔業界舉辦多場講座，但內容流於指定袋尺寸等表面資訊，未清晰解答如何處理違規垃圾及衍生問題等細節，致社會反彈。綠領行動要求政府交代4至8月的工作時間表，以便各界監察推展進度。

綠惜地球表示，法例再度延後推行不太理想，但考慮到市民憂慮及政府認清形勢後帶頭展示，延後屬折衷之舉，促請當局把握剩餘時間，按群體特殊需要派員主動接觸，深入解說。

環保署長徐浩光日前受訪稱，市民「清不清楚很多時是看你自己想不想弄清楚」。被問徐應否收回言論及致歉，謝展寰認為現時市民不了解，政府用多些時間或更好方法做宣傳教育，是負責任做法。

議員倡更多地點試行 有憂損政府威信

立法會環境事務委員會主席劉國勳支持延期，稱委員會已邀請當局解釋延後期間的宣傳教育工作。他建議政府在更多地方試行計劃，並向公眾免費派發指定袋，讓市民及早體驗。

民建聯提出撥款給區議會及關愛隊協助宣傳，讓他們因應各區情况辦活動，令信息「入屋」。新民黨認為計劃尚有很多灰色地帶及未釐清執行細節，促請當局向全體區議員解說。實政圓桌田北辰表示垃圾徵費無合理原因煞停，「令人大跌眼鏡」，擔心如無合理解釋，恐損政府威信。

明報記者

（垃圾徵費）

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

相關字詞﹕環境及生態局 垃圾收費

上 / 下一篇新聞