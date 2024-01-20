「市民不了解」 垃圾徵費延至8‧1 政府及部分樓宇4月先試 議員批通過兩年半未準備好

再度押後 謝展寰曾承諾日期「一定不改」

今次是垃圾徵費第二度押後實施，條例草案2021年8月在立法會通過，原擬去年底推行，謝展寰去年7月曾承諾實施日期「一定不會改」。謝昨表示，近期不少人反映市民不了解如何執行和相關細節，故向特首李家超建議延期及安排政府部門和不同樓宇4月1日先行先試，並將每個環節拍成影片向市民展示，以起演練作用（見另稿）。

卓永興跨部門協調 謝：8月暑假好時機

謝說，會於下周一（22日）立法會環境事務委員會諮詢有關建議，並聯絡政府部門統籌先行先試；相關安排獲李家超支持，李已指派政務司副司長卓永興協調跨局跨部門合作。

被問為何推遲4個月，謝解釋其實希望「愈快愈好」，但太短時間難起解說作用，6及7月學校考試，8月正值暑假，相信對社會各界是推行的好時機。他說這段期間的解說工作、宣傳教育、約3000個指定袋零售點，皆按時間表進行。

香港房屋經理學會表示，現已有部分物管公司提前增聘人手及估算費用等，但相信業界能靈活應對，押後實施影響不大，建議政府把握多出的4個月優化回收政策，包括增回收站、加密回收時間及擴大回收種類等。香港物業管理公司協會表示，政府優化安排能助市民更清楚細節，協會將協助住戶及業主組織適應。

物管業料影響不大 環團盼交代時間表

選委界立法會議員江玉歡及綠領行動總幹事何漢威均認為，法例通過多時，當局尚未妥善做好「落地」宣傳教育，致計劃一拖再拖。何漢威稱，雖然當局曾為物管及清潔業界舉辦多場講座，但內容流於指定袋尺寸等表面資訊，未清晰解答如何處理違規垃圾及衍生問題等細節，致社會反彈。綠領行動要求政府交代4至8月的工作時間表，以便各界監察推展進度。

綠惜地球表示，法例再度延後推行不太理想，但考慮到市民憂慮及政府認清形勢後帶頭展示，延後屬折衷之舉，促請當局把握剩餘時間，按群體特殊需要派員主動接觸，深入解說。

環保署長徐浩光日前受訪稱，市民「清不清楚很多時是看你自己想不想弄清楚」。被問徐應否收回言論及致歉，謝展寰認為現時市民不了解，政府用多些時間或更好方法做宣傳教育，是負責任做法。

議員倡更多地點試行 有憂損政府威信

立法會環境事務委員會主席劉國勳支持延期，稱委員會已邀請當局解釋延後期間的宣傳教育工作。他建議政府在更多地方試行計劃，並向公眾免費派發指定袋，讓市民及早體驗。

民建聯提出撥款給區議會及關愛隊協助宣傳，讓他們因應各區情况辦活動，令信息「入屋」。新民黨認為計劃尚有很多灰色地帶及未釐清執行細節，促請當局向全體區議員解說。實政圓桌田北辰表示垃圾徵費無合理原因煞停，「令人大跌眼鏡」，擔心如無合理解釋，恐損政府威信。

明報記者

（垃圾徵費）

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