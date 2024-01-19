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要聞

曾被揭財政混亂 廉署查帳無發現

【明報專訊】正生書院1998年創立，是基督教正生會轄下的政府註冊中學，位於大嶼山芝麻灣半島下徑，為濫藥青少年提供正規教育。正生書院2009年因遷校問題引起關注，同年被揭發財政混亂，被指收取學生綜援金作為學費及投資內地色情場所，廉政公署曾展開調查，其後未有發現。

陳兆焯獲「十大傑出青年」

正生會1985年由林希聖創辦，提供戒毒服務及輔導吸毒者。正生書院校長陳兆焯自創校一直擔任校長，他於2000年獲選為「十大傑出青年」，2014年獲嶺南大學頒授榮譽院士。陳與家人早前移居英國，並於2022年初成立基督教正生會（英國）。

隨着正生書院發展，校方2009年表示下徑校舍太過擠迫，申請遷往梅窩一所空置校舍，遭地區人士反對。後來政府批准正生於下徑原址做改善工程，並於2016年底展開。

被指投資內地色情場所 稱借地址

《東方日報》2009年報道，逾八成正生學生靠領取綜援金支付學費，社署當時表示，正生書院約100名學員為綜援受助人，每年涉公帑約1260萬元。《壹週刊》同年報道，正生會在福建省武夷山開設旅遊公司，投資約2000萬港元，記者親身到場發現上址是一間集夜總會、卡拉OK、足浴及色情按摩於一身的色情場所。

正生書院其後反駁《壹週刊》指控，林希聖承認當年臨急找朋友借地址註冊，及後忘記更改，強調正生不涉色情活動；林表示投資1800萬元是用作發展內地教室，安排本港學生到內地探訪受助的囚犯子女、孤兒及愛滋病童，而購入酒店房間是方便接待。

就正生書院帳目不清問題，廉署2009年分別到正生書院校址、學生宿舍、林希聖及陳兆焯寓所等地點搜查，翌年向正生發信，表示無發現任何貪污或舞弊疑點，已終止調查。

相關字詞﹕正生書院

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