「英美都好需要人幫」 教師稱信任陳兆焯

指二人WhatsApp指示書院運作

梁說，林是令人信服的老闆，帶領正生會經歷大風大浪；陳則是很有魅力的校長，對他被通緝感可笑。梁說「錢嗰啲嘢我唔理」，但正生書院以往都曾被抹黑及惡意炒作，導致捐款大跌，經調查已還書院清白，相信今次亦一樣。

梁說數天前有兩名警員到正生書院調查，昨亦有家長致電了解，她說書院目前正常運作，同學心情平靜，希望不要影響明天舉行、每月一次的家長日。梁稱校長今日會舉行「視像職員會」交代事件。梁又說，2020年書院確有財政困難，自己當時亦3個月沒獲支薪。

校監讚陳「好人」林希聖「有生意頭腦」

正生書院校監兼董事崔康常大讚陳兆焯，稱其願收取低廉薪金，「拋妻棄子」走入「孤島」與學生生活、一同冲凍水涼，「世上冇搵到咁好嘅人」，而學生亦有很大改變。他又讚揚林希聖有生意頭腦，當協會有錢就會用作投資，「再養個會」，幫助更多人。