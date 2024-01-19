明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 台灣大選 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

要聞

陳兆焯前年開英美分部 一董事昨辭任

【明報專訊】涉串謀詐騙案的基督教正生會被指將部分捐款匯至海外。本報翻查英國和美國的查冊紀錄，發現正被通緝、正生會董事陳兆焯前年先後在英美成立分部。警方昨召開記者會後，英國分部一名董事隨即辭任。

為英社企配對籌款 贊助「綠豆」

根據基督教正生會（英國）（Christian Zheng Sheng Association UK）網站，該公司現持有3間社區利益公司，分別為THE LEGENDS ZS CIC、IHERE CIC、THE BRAINS ZS CIC。翻查其社交網站，英國正生會不時與當地團體合作，包括為社企車房Rusty Road 2 Recovery舉辦配對籌款活動、贊助英國慧妍社和YouTube團隊「綠豆」。

去年英財報現金及債務各逾3000萬

翻查英國公司註冊處資料，基督教正生會（英國）前年2月成立，當時只得陳兆焯一人為董事，實際控制人為香港正生會，去年1月才改為陳。去年6月，該公司先後委任4人為董事，包括同被通緝的正生會董事陳友志；一名張姓女董事昨辭任。

英國正生會去年3月提交的財務報表顯示，當時有約321萬英鎊（約3185萬港元）現金及約322萬英鎊（約3195萬港元）債務，虧蝕約4200英鎊（約41,670港元）。翻查資料，英國正生會報稱位於謝菲爾德（Sheffield）的地址，業主現為Enoch Chan，與陳兆焯兒子同名。

美國佐治亞洲查冊顯示，「Christian Zheng Sheng Association Limited US Inc.」前年7月成立，由陳兆焯一人出任行政總裁，秘書則由一名張姓人士出任。

另外，位於長洲興隆正街87號、由香港正生會持有的物業，去年1月以3000萬元售予「611靈糧堂有限公司」，較買入價高1100萬元；該會另持有長洲花屏路4號土地、長洲山頂道物業及梅窩卓濤軒地舖。

上 / 下一篇新聞