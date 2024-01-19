陳兆焯前年開英美分部 一董事昨辭任

為英社企配對籌款 贊助「綠豆」

根據基督教正生會（英國）（Christian Zheng Sheng Association UK）網站，該公司現持有3間社區利益公司，分別為THE LEGENDS ZS CIC、IHERE CIC、THE BRAINS ZS CIC。翻查其社交網站，英國正生會不時與當地團體合作，包括為社企車房Rusty Road 2 Recovery舉辦配對籌款活動、贊助英國慧妍社和YouTube團隊「綠豆」。

去年英財報現金及債務各逾3000萬

翻查英國公司註冊處資料，基督教正生會（英國）前年2月成立，當時只得陳兆焯一人為董事，實際控制人為香港正生會，去年1月才改為陳。去年6月，該公司先後委任4人為董事，包括同被通緝的正生會董事陳友志；一名張姓女董事昨辭任。

英國正生會去年3月提交的財務報表顯示，當時有約321萬英鎊（約3185萬港元）現金及約322萬英鎊（約3195萬港元）債務，虧蝕約4200英鎊（約41,670港元）。翻查資料，英國正生會報稱位於謝菲爾德（Sheffield）的地址，業主現為Enoch Chan，與陳兆焯兒子同名。

美國佐治亞洲查冊顯示，「Christian Zheng Sheng Association Limited US Inc.」前年7月成立，由陳兆焯一人出任行政總裁，秘書則由一名張姓人士出任。

另外，位於長洲興隆正街87號、由香港正生會持有的物業，去年1月以3000萬元售予「611靈糧堂有限公司」，較買入價高1100萬元；該會另持有長洲花屏路4號土地、長洲山頂道物業及梅窩卓濤軒地舖。