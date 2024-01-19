正生會涉騙拘4人 警指違籌款用途 5000萬匯海外 緝校長等海外3人 校監：絕對無辜

警：未見財困 捐款非用作教育

據了解，被捕4人分別為鄭天諾、劉振華、湯德崇及李永雄；被通緝者包括陳兆焯、陳友志及正生書院前校監林希聖。7人均於2020至2021年間擔任正生會董事，部分兼任書院董事（見表1）。

身處美國的林希聖昨向本報稱「人生自古誰無劫，留取丹心照汗青」、「上主自有判斷」。陳兆焯及陳友志正在英國營運正生會英國分部，前者周二仍在facebook呼籲捐款，他未有回覆本報查詢。被捕的劉振華為滙基書院校長，該書院稱已成立緊急事宜處理小組，並由副校長署任校長。

警：2020獲捐4500萬 撥書院不足一成

警方新界南總區（刑事部）總督察庾博瀚稱，去年底接獲舉報，調查發現陳兆焯2020年10至12月在其facebook及媒體發起籌款作書院教育用途，稱當年捐款錄新低，呼籲市民加入「正生助學計劃」，目標每月籌得30萬元。警方發現正生會於募捐前所收捐款一直增長，沒有財困，但書院此期間從正生會收到的撥款異常下降，與募捐說法有極大出入。另外，正生會於2020年共籌得4500萬元，書院獲撥款佔整體不足一成。

庾稱，正生會部分捐款戶口於2020至2023年間有逾300次大量資金移動，包括轉移到正生會旗下10多個銀行帳戶，以及正生會董事及陳兆焯私人持有的3個銀行帳戶，涉及購買和出售資產。此外，正生會戶口於2022至2023年曾13次將共5000萬元匯出境外。有涉案董事在案發後離港，又有人涉於募捐半年前開始整理個人資產，籌款後暗中將正生會資金轉走，並出售物業移居外地。土地註冊處資料顯示，陳兆焯2020年以938萬元賣出九龍塘又一樓單位；陳友志同年以810萬元賣出沙田濱景花園單位。

募捐稱善款新低 同年大增6倍

陳兆焯2020年10月的募捐帖文提及「正生書院在2020年所獲捐款跌至新低」，翌月再稱書院經費只夠應付5個月，並附上「基督教正生會有限公司」銀行帳戶。

正生會財務報表顯示，2020年捐款收入約4500萬元，按年度升6倍，由該年起年年有盈餘（見表2）；報表無顯示書院所獲撥款及轉移資產，而正生會前年起新增等值約2287萬港元的英鎊現金。至於正生書院，截至2020年8月捐款收入約95萬元，按年度升1.5倍，當年最終虧蝕449萬元，截至2022年8月，累積債務4000萬元。

校監：要還款予正生會 確有財困

指警凍結正生會帳戶影響書院營運

崔康常向本報稱，正生會過去只是「借錢」予正生書院營運，書院欠正生會4000萬元，要靠捐款「冚數」，確有財困；正生書院職員會以正生會銀行帳戶出糧，警方凍結正生會帳戶影響書院營運，會向教育局跟進。翻查資料，兩機構2009年曾因帳目問題被廉署調查，其後宣布分開帳目。

新界南總區刑事部署理高級警司姚永勤稱，正生書院現有17名學生，行動針對違法董事，不想影響書院運作，行動前已通知保安局禁毒處、社署及教育局。政府發言人稱，昨與書院及正生會轄下大嶼山戒毒治療及康復中心代表會面，書院和中心保持運作，學生學習及生活如常，政府沒有恆常資助該會或其轄下單位。警方指正生會轉移資金或違稅務條例，稅務局表示不評論個案。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676