卓永興：年內裝2000天眼防罪 主要人多高危處

【明報專訊】副政務司長卓永興昨日表示，年內會在全港分階段安裝2000個閉路電視，主要位於人流多及警方評估過有風險的地方，以預防罪案，日後會檢視安裝成效。據了解，該計劃將會是警方首次在除警署外的公眾地方安裝用作預防罪案的固定閉路電視。保安局發言人稱，計劃安裝的鏡頭影像只會覆蓋公眾地方，政府會確保市民的私隱得到充分保障。
除警署外首裝固定天眼 保安局：會確保私隱
消息稱，警方早前已要求各警區檢視有需要安裝閉路電視的地方，例如曾發生打鬥的酒吧區，或曾發生金行劫案的遊客區等，及提交建議；當局稍後會確定閉路電視鏡頭的規格，並向立法會申請撥款。
據了解，現時除了警署等警方建築物外，警方未有在其他公眾地方安裝固定閉路電視，一旦有罪案發生，一般會撿取附近商戶或大廈的閉路電視片段。過往七一遊行等公眾活動舉行時，警方沿途有安裝過臨時性質、沒有錄影功能的閉路電視，實時監察人流；在大型活動如渣馬、工展會舉行時，警方亦有鼓勵主辦單位安裝閉路電視。
卓永興在港台節目《盤點政策》表示，當局會安裝2000個閉路電視以預防和追查案件，主要在人流較高及經警方評估過風險較高的地方，並會按需要轉換地點；年中先安裝600個，年底前再安裝1400個。他另提到或會有市民擔心私隱受影響，但指全球城市都有安裝閉路電視，香港的數目相對很少，當局亦會檢視安裝後成效。
保安局發言人指計劃仍在籌組階段，政府會仔細審視和考慮不同人的關注，首階段在約600個地點安裝閉路電視，會審視成效後推展下一階段的安裝計劃；警方正研究及借鏡世界各地不同執法部門做法，包括如何有效運用科技；而政府會遵守法例，並會諮詢個人資料私隱專員公署。局方又稱根據不同研究，在公眾地方設閉路電視可有效預防罪案，特別對街頭暴力及嚴重罪案能發揮阻嚇作用。私隱公署稱不會評論個別諮詢。
區議員：應有告示讓人知道 方保僑倡影片加密
立法會議員江玉歡表示支持全港加裝閉路電視，應偏向設於僻靜地方。她說目前警力不足，晚上街道人流大減，形容「劏10次死牛（打劫）都無人知」，閉路電視有阻嚇性可助預防罪案。灣仔區議員穆家駿指公眾地方安裝閉路電視不涉私隱問題，但要有告示讓市民知道有錄影。香港資訊科技商會榮譽會長方保僑說，現時閉路電視基本上有4K解析度，即可清晰拍攝路人樣貌、車牌等，他建議當局先把影片加密再傳送，防止被人堵截或盜取。