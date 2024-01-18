卓永興：年內裝2000天眼防罪 主要人多高危處

除警署外首裝固定天眼 保安局：會確保私隱

消息稱，警方早前已要求各警區檢視有需要安裝閉路電視的地方，例如曾發生打鬥的酒吧區，或曾發生金行劫案的遊客區等，及提交建議；當局稍後會確定閉路電視鏡頭的規格，並向立法會申請撥款。

據了解，現時除了警署等警方建築物外，警方未有在其他公眾地方安裝固定閉路電視，一旦有罪案發生，一般會撿取附近商戶或大廈的閉路電視片段。過往七一遊行等公眾活動舉行時，警方沿途有安裝過臨時性質、沒有錄影功能的閉路電視，實時監察人流；在大型活動如渣馬、工展會舉行時，警方亦有鼓勵主辦單位安裝閉路電視。

卓永興在港台節目《盤點政策》表示，當局會安裝2000個閉路電視以預防和追查案件，主要在人流較高及經警方評估過風險較高的地方，並會按需要轉換地點；年中先安裝600個，年底前再安裝1400個。他另提到或會有市民擔心私隱受影響，但指全球城市都有安裝閉路電視，香港的數目相對很少，當局亦會檢視安裝後成效。

保安局發言人指計劃仍在籌組階段，政府會仔細審視和考慮不同人的關注，首階段在約600個地點安裝閉路電視，會審視成效後推展下一階段的安裝計劃；警方正研究及借鏡世界各地不同執法部門做法，包括如何有效運用科技；而政府會遵守法例，並會諮詢個人資料私隱專員公署。局方又稱根據不同研究，在公眾地方設閉路電視可有效預防罪案，特別對街頭暴力及嚴重罪案能發揮阻嚇作用。私隱公署稱不會評論個別諮詢。

區議員：應有告示讓人知道 方保僑倡影片加密

立法會議員江玉歡表示支持全港加裝閉路電視，應偏向設於僻靜地方。她說目前警力不足，晚上街道人流大減，形容「劏10次死牛（打劫）都無人知」，閉路電視有阻嚇性可助預防罪案。灣仔區議員穆家駿指公眾地方安裝閉路電視不涉私隱問題，但要有告示讓市民知道有錄影。香港資訊科技商會榮譽會長方保僑說，現時閉路電視基本上有4K解析度，即可清晰拍攝路人樣貌、車牌等，他建議當局先把影片加密再傳送，防止被人堵截或盜取。