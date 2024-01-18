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料「外界投訴」更易製寒蟬分化 業界籲與藝發局脫離關係保自主

【明報專訊】香港戲劇協會主辦第32屆香港舞台劇獎頒獎禮被藝發局煞停資助。藝發局前民選委員兼前戲劇組主席李俊亮向本報表示，事件對戲劇界造成打擊和引起不滿情緒，正是今次所謂「外界」投訴頒獎禮內容之目的。有戲劇界稱在「新常態」下難以保持創作自主，呼籲業界與藝發局「完全脫離關係」，不再申領資助。

身處海外的李說，《港區國安法》生效後，藝發局在過去行之有效的制度上，「僭建」藝術創作和資助以外的條款及限制，認為不論創作有否獲資助，藝術家早已受模糊的「紅線」、「外界」的舉報和查詢，以及自我審查而影響和限制。他說頒獎禮不是藝術創作，內容圍繞嘉賓和得獎者台上發言，故可推論是次「紅線」針對個人和台上言論，更能製造寒蟬效應、分化、審查和打壓。

香港舞台劇獎前評審、本地劇團藝術總監楊秉基稱，業界自我審查一向存在，「可能以往大家未必會信……以往（審查）會放在枱底，現在就放在枱面，直接跟從哪些可以、哪些不可以做」。他稱創作自主須保持獨立和清醒，籲業界「最直接是所有藝發局資助不再要……完全脫離關係是最好的」，才能免於受資助條件所限。

影評人：國安法後 業界已早早「自律」

戲劇評論人朗天認為，自國安法生效，創作自由已受影響，因國安法「紅線」模糊，業界未開始創作或創作時已會「自律」，又稱是次事件明顯因劇協邀請敏感嘉賓引致，反映自我審查蔓延至創作以外範圍。被問事件對劇協日後籌備頒獎禮的影響，他認為不應受影響，「又沒有明文規定（不）可以邀請誰」，並稱過去3年仍有很多人沒停止創作，若劇協堅信自己正確、沒有問題，便應在沒有資助下繼續辦頒獎禮。

相關字詞﹕藝術發展局 香港舞台劇獎 香港舞台劇獎頒獎禮

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