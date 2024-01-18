去年主題「勇氣」 尊子蔡玉玲等任嘉賓

主辦讚疫下業界迎難而上續創作

香港舞台劇獎1992年初由劇協創辦，2021年因疫情停辦一年頒獎禮，首4屆在酒樓和酒店舉行，第5屆移師香港文化中心音樂廳，其後曾於葵青劇院、香港大會堂、演藝學院及理工大學舉辦。第31屆頒獎禮在康文署葵青劇院舉行。

去年6月舉行的第31屆頒獎禮邀請多名頒獎嘉賓，包括當時其《明報》漫畫專欄剛停刊的尊子。尊子在台上被司儀問到多年持續創作的秘訣，他回應說「平時畫畫開着電視機，睇吓有無達官貴人講嘢。佢一講嘢，我馬上打開櫃桶，就會有幾張漫畫喺入面，冇咁好笑嘅就交畀報館。好笑就唔會攞出去，因為好笑得滯，啲人睇完會嬲」。

頒獎嘉賓還有蔡玉玲，她當時剛就車牌查冊案在終審法院上訴得直，獲撤銷定罪和罰款。她在台上被問若要撰寫舞台劇劇本，會選擇虛幻抑或現實題材，她回應說會選虛幻，「呢個時代需要多啲創意穿透現實，帶來多啲想像力」。

杜琪峯勉業界不如意時更要提升熱情

杜琪峯頒發「最佳導演（悲劇/正劇）」時，被問在困難時應如何自處，他笑言不少投資者喜歡聘請「不賣錢」的導演，「呢個世界就係咁樣，老千又多，傻仔仲多」，「呢啲唔好景嘅嘢成日出現，佢得閒就嚟」。他勉勵業界做好準備，在不如意時更要提升自信、堅持和熱情，才能化解失望、不如意的事。

舞台劇《大狀王》奪得10獎成該屆大贏家，由莊梅岩編劇、黃子華和潘燦良主演的《最後禮物》奪得最佳劇本。莊梅岩發表得獎感言時說，過去多年來戲劇界為她提供很大自由度和鼓勵，並感激香港孕育自己。