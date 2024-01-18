明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 台灣大選 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

要聞

去年主題「勇氣」 尊子蔡玉玲等任嘉賓

【明報專訊】被藝發局指有「不尋常安排」的第31屆香港舞台劇獎頒獎禮以「勇氣」為主題，邀請了漫畫家尊子、新聞工作者蔡玉玲，以及導演杜琪峯，演員金燕玲、李麗珍及楊詩敏等擔任頒獎嘉賓。據香港戲劇協會網站介紹，本港受新冠疫情影響，該屆候選作品大減，不少作品因演員染疫或隔離而臨時取消，但舞台劇界憑「勇氣」在艱難時努力製作優秀作品，迎難而上。

主辦讚疫下業界迎難而上續創作

香港舞台劇獎1992年初由劇協創辦，2021年因疫情停辦一年頒獎禮，首4屆在酒樓和酒店舉行，第5屆移師香港文化中心音樂廳，其後曾於葵青劇院、香港大會堂、演藝學院及理工大學舉辦。第31屆頒獎禮在康文署葵青劇院舉行。

去年6月舉行的第31屆頒獎禮邀請多名頒獎嘉賓，包括當時其《明報》漫畫專欄剛停刊的尊子。尊子在台上被司儀問到多年持續創作的秘訣，他回應說「平時畫畫開着電視機，睇吓有無達官貴人講嘢。佢一講嘢，我馬上打開櫃桶，就會有幾張漫畫喺入面，冇咁好笑嘅就交畀報館。好笑就唔會攞出去，因為好笑得滯，啲人睇完會嬲」。

頒獎嘉賓還有蔡玉玲，她當時剛就車牌查冊案在終審法院上訴得直，獲撤銷定罪和罰款。她在台上被問若要撰寫舞台劇劇本，會選擇虛幻抑或現實題材，她回應說會選虛幻，「呢個時代需要多啲創意穿透現實，帶來多啲想像力」。

杜琪峯勉業界不如意時更要提升熱情

杜琪峯頒發「最佳導演（悲劇/正劇）」時，被問在困難時應如何自處，他笑言不少投資者喜歡聘請「不賣錢」的導演，「呢個世界就係咁樣，老千又多，傻仔仲多」，「呢啲唔好景嘅嘢成日出現，佢得閒就嚟」。他勉勵業界做好準備，在不如意時更要提升自信、堅持和熱情，才能化解失望、不如意的事。

舞台劇《大狀王》奪得10獎成該屆大贏家，由莊梅岩編劇、黃子華和潘燦良主演的《最後禮物》奪得最佳劇本。莊梅岩發表得獎感言時說，過去多年來戲劇界為她提供很大自由度和鼓勵，並感激香港孕育自己。

相關字詞﹕香港舞台劇獎頒獎禮 香港舞台劇獎 藝術發展局

上 / 下一篇新聞