指舞台劇頒獎禮「損譽」 藝發局停資助 局方：不少意見提質疑 劇協：舉措草率 未交代涉何內容

康文署停供場地 主辦：今屆改形式續辦

香港舞台劇獎頒獎禮主辦單位香港戲劇協會對於藝發局的「草率舉措」甚表驚訝，稱局方至今未交代頒獎禮哪些內容有損其聲譽，將於明日（周五）召開記者會交代事件。劇協表示，頒獎禮歷史悠久，將堅持舉行今屆舞台劇獎選舉及頒獎禮，但因資源匱乏，舉辦形式將改變。

戲劇協會昨表示，上月初接到藝發局通知指收到「外界查詢」，認為去年6月舉行的第31屆舞台劇獎頒獎禮內容「直接或間接對本局的聲譽造成損害或不利影響」，局方經審視頒獎禮的直播錄像及審慎考慮後，決定扣減最後一期資助。按資助指引，倘獲資助者有損藝發局的資產或聲譽將被視作違約。藝發局資料顯示是次頒獎禮獲批44.17萬元資助，而以指引最後一期撥款一般為撥款額20%計，即約8.8萬元。

至於第32屆頒獎禮，劇協引述藝發局通知由於「競爭劇烈及資源有限」，將不會資助。過去10屆的頒獎禮均獲藝發局資助約11萬至逾40萬元不等，過去10年頒獎禮均在康文署場地舉行。

局方討論時沒接觸劇協

消息：事件涉邀尊子蔡玉玲

藝發局昨發稿回應，指是次頒獎禮「作出不尋常安排」，收到不少意見指活動內容及安排有不妥之處，經深入了解後認為有必要下調資助。惟該局無解釋什麼內容涉「不利影響」。藝發局說，今次做法先由大會轄下的藝術支援委員會審議，再交大會決定。據悉，大會委員並非一致支持扣減資助。康文署回覆查詢表示，租借及贊助場地時會考慮申請機構過往舉辦活動的表現，鑑於是次事件，今年不會為頒獎禮贊助場地。

據本報了解，涉事內容包括邀請尊子及蔡玉玲任頒獎嘉賓，藝發局內部討論事件期間，一直沒有接觸劇協。藝發局主席、體演文出界議員霍啟剛昨拒絕回應事件，被問到扣減資助是否涉及尊子和蔡玉玲，他說「細節我暫時不談」。

劇協幹事莊梅岩昨說，暫不適合發表個人感想，強調劇協奉公守法、光明正大，「沒有什麼不可以擺上枱講」。

前委員吳傑莊：活動後扣資罕見 盼交代理據

曾任藝發局戲劇範疇民選委員的李俊亮質疑，局方說法含糊是在「劃紅線」，冀公布煞停資助的具體原因。他指出，由藝發局扣減資助到康文署拒絕提供場地，反映文體旅局以「一站式的形式『處理』」頒獎禮，事件令人痛心，感慨香港「連一個互相支持、彼此問好、一期一會，充滿歡笑、激情與熱淚的頒獎夜也容不下」。

曾任藝發局委員的立法會議員吳傑莊表示，以其經驗在活動完成後遭扣減資助的情况很少見。對於劇協未獲通知活動有何內容出問題，他期望藝發局交代具體理據，「最起碼與團體溝通」，又認為對外增加透明度有助其他團體申請資助時更清晰。

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