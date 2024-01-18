指舞台劇頒獎禮「損譽」 藝發局停資助 局方：不少意見提質疑 劇協：舉措草率 未交代涉何內容

【明報專訊】連續24年獲藝發局資助舉行的「香港舞台劇獎頒獎禮」接到藝發局通知，指上屆（第31屆）頒獎禮內容對藝發局聲譽「造成損害或不利影響」，扣減未付的最後一期撥款，並停止資助今屆頒獎禮。藝發局昨日未交代有損局方聲譽的活動內容，僅稱頒獎禮「作出不尋常安排」，收到不少意見質疑內容及安排不妥。康文署亦指未能提供或贊助今屆頒獎禮場地。據悉，撤資助事件涉及主辦單位去年邀請漫畫家尊子及記者蔡玉玲擔任頒獎嘉賓。
康文署停供場地 主辦：今屆改形式續辦
香港舞台劇獎頒獎禮主辦單位香港戲劇協會對於藝發局的「草率舉措」甚表驚訝，稱局方至今未交代頒獎禮哪些內容有損其聲譽，將於明日（周五）召開記者會交代事件。劇協表示，頒獎禮歷史悠久，將堅持舉行今屆舞台劇獎選舉及頒獎禮，但因資源匱乏，舉辦形式將改變。
戲劇協會昨表示，上月初接到藝發局通知指收到「外界查詢」，認為去年6月舉行的第31屆舞台劇獎頒獎禮內容「直接或間接對本局的聲譽造成損害或不利影響」，局方經審視頒獎禮的直播錄像及審慎考慮後，決定扣減最後一期資助。按資助指引，倘獲資助者有損藝發局的資產或聲譽將被視作違約。藝發局資料顯示是次頒獎禮獲批44.17萬元資助，而以指引最後一期撥款一般為撥款額20%計，即約8.8萬元。
至於第32屆頒獎禮，劇協引述藝發局通知由於「競爭劇烈及資源有限」，將不會資助。過去10屆的頒獎禮均獲藝發局資助約11萬至逾40萬元不等，過去10年頒獎禮均在康文署場地舉行。
局方討論時沒接觸劇協
消息：事件涉邀尊子蔡玉玲
藝發局昨發稿回應，指是次頒獎禮「作出不尋常安排」，收到不少意見指活動內容及安排有不妥之處，經深入了解後認為有必要下調資助。惟該局無解釋什麼內容涉「不利影響」。藝發局說，今次做法先由大會轄下的藝術支援委員會審議，再交大會決定。據悉，大會委員並非一致支持扣減資助。康文署回覆查詢表示，租借及贊助場地時會考慮申請機構過往舉辦活動的表現，鑑於是次事件，今年不會為頒獎禮贊助場地。
據本報了解，涉事內容包括邀請尊子及蔡玉玲任頒獎嘉賓，藝發局內部討論事件期間，一直沒有接觸劇協。藝發局主席、體演文出界議員霍啟剛昨拒絕回應事件，被問到扣減資助是否涉及尊子和蔡玉玲，他說「細節我暫時不談」。
劇協幹事莊梅岩昨說，暫不適合發表個人感想，強調劇協奉公守法、光明正大，「沒有什麼不可以擺上枱講」。
前委員吳傑莊：活動後扣資罕見 盼交代理據
曾任藝發局戲劇範疇民選委員的李俊亮質疑，局方說法含糊是在「劃紅線」，冀公布煞停資助的具體原因。他指出，由藝發局扣減資助到康文署拒絕提供場地，反映文體旅局以「一站式的形式『處理』」頒獎禮，事件令人痛心，感慨香港「連一個互相支持、彼此問好、一期一會，充滿歡笑、激情與熱淚的頒獎夜也容不下」。
曾任藝發局委員的立法會議員吳傑莊表示，以其經驗在活動完成後遭扣減資助的情况很少見。對於劇協未獲通知活動有何內容出問題，他期望藝發局交代具體理據，「最起碼與團體溝通」，又認為對外增加透明度有助其他團體申請資助時更清晰。
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