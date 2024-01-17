國泰大韓客機札幌機場碰撞 機毁人未傷

國泰乘客改乘昨今航班返港

國泰發聲明稱，涉事國泰客機當時停在新千歲機場飛機泊位，處於靜止狀態，機上沒有乘客和機組人員，其後遭滑行中的大韓航空A330客機碰撞。受事故影響，涉事國泰CX583從札幌返港航班沒法如期啟程，大部分乘客獲安排乘另一國泰航班回港，其餘今日返港，國泰向受影響乘客致歉。消息人士向本報稱，大韓客機當時正以車推動，作「後推」（pushback，將飛機推離登機橋或泊位）程序，但「推得不好」致碰撞，消息人士指不肯定當時國泰飛機上有沒有其他工作人員。

大韓機雪中拖行 撼靜止國泰尾

大韓航空於本港昨晚約7時發聲明稱，原定從新千歲機場起飛的KE766航班因降雪除冰後的「後推」，與鄰近停泊的飛機尾部接觸。日韓傳媒報道均提及，由日本航空子公司營運的牽引車因下雪地滑，導致大韓航空客機偏離路線出事。

事發於當地時間昨午約5時30分。日本消防部門稱，一架正準備起飛的大韓客機在國際線停機坪滑行時，與停在旁邊的國泰客機碰撞，大韓客機左機翼受損，國泰客機則垂直尾翼附近位置損毁。大韓客機當時載有289名乘客及機組人員。日本警方稱事件中無人受傷，飛機沒有起火。

北海道連日因大雪打亂陸空交通，新千歲機場前日飛東京等航班取消，數以百計人滯留，至昨早最少46航班取消。札幌市前晚開始降下入冬以來最大的短時間雪量，市南區小金湯地區截至昨早9時的24小時降雪量為40厘米，札幌市中央區為28厘米。