部分指定袋零售點 不提供所有尺寸

指定袋分9種尺寸，容量介乎3至100公升，售價由0.3至11元不等，指定標籤則劃一售11元。市民本月26日起可率先在Circle K、foodpanda及實惠購買指定袋和指定標籤。

foodpanda昨回覆查詢稱，會於全港18間pandamart提供所有尺寸的指定袋及指定標籤，屆時顧客可透過foodpanda應用程式以送遞或自取方式購買。foodpanda稱已預留充足庫存，另已向前線員工提供指引及培訓，以確保員工了解垃圾徵費法例及指定袋和指定標籤銷售的相關知識。

環團憂「一袋兩用」削膠袋徵費成效

對於環保署鼓勵各零售商在銷售指定袋的同時，於收銀處銷售散裝單個指定袋代替購物膠袋，以達至「一袋兩用」，綠領行動高級公共事務主任蕭穎妍認為，署方鼓勵市民「一袋兩用」是好事，理論上市民日後不會再買購物膠袋。不過，她說市民於零售商購買「一袋兩用」指定袋的同時，亦可以1元購買購物膠袋，由於部分指定袋售價低於1元，質疑會否一方面變相鼓勵市民購買指定袋，但就削弱透過膠袋徵費達至減用膠袋成效。她建議政府實行「一袋兩用」時，將指定袋定價額外加1元。

（垃圾徵費）