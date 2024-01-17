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謝展寰：不可為眾住戶「包底」 可為個別違規「執手尾」 業界：有物管拒「執手尾」 遇違規報案

【明報專訊】垃圾徵費尚未實施已掀起連串爭議，政府近日表示物管公司可採用額外的指定垃圾袋收集違規垃圾，但不建議這樣做，說法被指引起混淆。環境及生態局長謝展寰昨表明，物管公司不可採用「包底」方式，免除個別住戶使用指定袋，但如有住戶未使用指定袋，物管公司可購買額外指定袋收集違規垃圾，形容做法屬「執手尾」而非「包底」。香港物業服務公司協會主席潘建良認為，政府是將「執手尾」責任推給業界，他透露有物管公司已表明不會為違規住戶「包底」或「執手尾」，並認為執法工作應交由政府負責，屆時會「報案」處理。

協會：政府將「執手尾」責任推給業界

潘建良向本報說：「包底也好，執手尾也好，管理公司最終都要處理違規垃圾，問題是誰去找這筆數？」他又說，物管公司購買大型指定袋「執手尾」，變相由守法業主為違規業主「埋單」，「唔係咁公道，呢啲係現實問題，一定要解決」。他認為，政府昨重申不建議物管公司為違規住戶「執手尾」，但又容許這樣做，是將責任推給業界，並透露最近已有業界反映，將不會為違規的住戶「包底」或「執手尾」，並會「報案」處理。他擔心日後此情况會造成混亂。

謝：非牟利用途可免費派袋 禁商店招徠

垃圾徵費距離實施只有兩個多月，公眾對執行細節仍有不少疑問，例如政府就非牟利團體向市民派袋是否合法，便被指前後說法不一。謝展寰昨出席油蔴地街坊會學校的垃圾徵費宣傳活動後，主動提及「免費派袋是完全沒有問題」，地區團體可以派發指定袋作宣傳教育等非牟利用途，政府亦會聯同志願團體免費派指定袋，法例只禁止超市及藥房等以送贈指定袋作招徠。

至於物管公司為違規垃圾「包底」，早前有環團指出會有「雙重徵費」等問題。謝重申，垃圾徵費目的是鼓勵市民為自己產生的垃圾負責，強調市民必須用指定袋包妥垃圾才能棄置，惟估計政策落實初期或有市民不守法，物管公司要額外以指定袋將違規垃圾包妥。他說「包底」說法模糊，會令人誤會住戶毋須用指定袋，強調只是若有人漏掉沒用指定袋，物管公司才要「執手尾」。

謝展寰昨晚發表局長網誌，解答12條從市民角度常見的問題（見表1），其中表明屋苑不可以採用「包底」方式，而毋須個別住戶使用指定袋棄置垃圾，重申每個人都應為自己產生的垃圾負責，故法例要求個人在棄置垃圾時用指定袋包好。環保署周五（19日）會向傳媒介紹各種安排細節。

環署推舉報App 適應期「嚴重違規會行動」

環保署助理署長胡勁欣昨接受電台訪問稱，當局不鼓勵、不建議物管公司以指定袋為住戶包底。她說，在6個月適應期內或有市民未適應，物管公司因而提供方便，但若署方發現嚴重違規，仍會採取行動。她又稱，政府將推出流動應用程式，接受市民舉報非法棄置垃圾，舉報人可上載相片，程式亦有全球定位系統。

李家超要求局方清晰講解 信息要「入屋」

特首李家超昨在行政會議前見傳媒稱，相信在推行垃圾徵費時，「不時會有一些大家未必想到的新問題出現」，他已要求環境局長將整個計劃的執行細節讓市民清晰知道，要透過講座、記者會等，向不同持份者如物管公司和飲食界等，清晰講解各自角色及法律責任，並多用社交媒體，用市民易明的語言，讓市民了解執行細節，強調信息要簡潔、鮮明及「入屋」。

明報記者

（垃圾徵費）

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