垃圾指定袋標籤最快月尾售 環署：目標3000零售點

環保署表示正建立一個全港零售網絡，涵蓋超級市場、便利店、藥房及網上平台約3000個零售點，將於1月下旬至2月開始銷售指定袋和指定標籤。市民最早本月26日可於Circle K、foodpanda及實惠購買（見表）；署方亦正處理數百間藥房申請成為授權零售商，各零售點詳情會適時在垃圾收費專題網頁更新。

接6300批量採購申請

六成物管 一成居民組織

環保署去年底起接受批量採購指定袋和指定標籤的申請。署方稱截至1月中收約6300個申請，約六成為物業管理公司，約一成為住宅居民組織或業主立案法團。署方開始陸續為有關機構開立網上帳戶，讓他們可在環保署網上平台直接訂購。

環團：未說明如何堵塞問題

至於免費派袋及物管公司「包底」問題，環保署回覆本報稱，法例沒限制任何人或團體在非牟利工作或活動中派發指定袋給市民，亦不需要申請；法例亦沒禁止物管公司以大型指定垃圾袋「包底」。綠領行動總幹事何漢威認為，政府僅澄清問題不足夠，因仍未能透過執法堵塞例如濫派的現象；另物管公司很大可能為方便而採用「包底」收集垃圾。

民建聯立法會議員梁熙說，建議指定袋及指定標籤銷售網絡未來可擴展至餐廳、小商戶等；另預料實施初期物管公司需「包底」處理違規垃圾，促政府統計屋苑丟棄垃圾情况，透過獎懲促市民配合垃圾徵費。