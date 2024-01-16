垃圾指定袋標籤最快月尾售 環署：目標3000零售點

【明報專訊】垃圾徵費4月起實施，環保署昨日公布為便利市民購買指定袋和指定標籤，署方已與約21個超市及便利店等主要連鎖零售商簽訂合約，目標將零售網絡擴展至約3000個零售點，各零售點詳情已上載至垃圾收費專題網頁，最快本月26日可銷售。署方又稱截至1月中已收到約6300個批量採購申請，已接近完成審核。另環保署早前澄清，沒限制任何人或團體在非牟利工作或活動向市民派指定袋。環團指政府僅澄清卻未說明如何堵塞可能衍生的問題。
環保署表示正建立一個全港零售網絡，涵蓋超級市場、便利店、藥房及網上平台約3000個零售點，將於1月下旬至2月開始銷售指定袋和指定標籤。市民最早本月26日可於Circle K、foodpanda及實惠購買（見表）；署方亦正處理數百間藥房申請成為授權零售商，各零售點詳情會適時在垃圾收費專題網頁更新。
接6300批量採購申請
六成物管 一成居民組織
環保署去年底起接受批量採購指定袋和指定標籤的申請。署方稱截至1月中收約6300個申請，約六成為物業管理公司，約一成為住宅居民組織或業主立案法團。署方開始陸續為有關機構開立網上帳戶，讓他們可在環保署網上平台直接訂購。
環團：未說明如何堵塞問題
至於免費派袋及物管公司「包底」問題，環保署回覆本報稱，法例沒限制任何人或團體在非牟利工作或活動中派發指定袋給市民，亦不需要申請；法例亦沒禁止物管公司以大型指定垃圾袋「包底」。綠領行動總幹事何漢威認為，政府僅澄清問題不足夠，因仍未能透過執法堵塞例如濫派的現象；另物管公司很大可能為方便而採用「包底」收集垃圾。
民建聯立法會議員梁熙說，建議指定袋及指定標籤銷售網絡未來可擴展至餐廳、小商戶等；另預料實施初期物管公司需「包底」處理違規垃圾，促政府統計屋苑丟棄垃圾情况，透過獎懲促市民配合垃圾徵費。