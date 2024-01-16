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下周起5線加班次 港鐵：指定日跨境線可延長服務

【明報專訊】港鐵昨日公布去年全年總班次恢復至新冠疫前近九成，今年配合最新客量需求，下周一起5條線（將軍澳線、屯馬線、南港島線、東涌線、迪士尼線）非繁忙時段加密班次，每周增228班車。至於下月農曆新年，港鐵指東鐵線等本地線將按需求增班次，跨境路段如羅湖及落馬洲站可否延長服務時間或通宵需再研究，將積極配合政府。港鐵又稱，如僅指定日子延長跨境線服務時間，料人手可配合，惟如全年均延長或24小時服務不可行，即使只周末延長1小時料也難配合，強調需維持維修時間。

稱不能全年均延長 周末亦難

下周起將軍澳線部分路段、南港島線平日非繁忙時段分別加密班次至5及10分鐘一班；屯馬線及東涌線分別周六，以及周六日和公眾假期加強服務；迪士尼線按樂園營運日子加密至10分鐘一班車（見表）。

針對農曆新年列車服務安排，港鐵稱稍後公布，東鐵線等將按需求增班次。去年除夕倒數大批內地客因交通及口岸服務時間問題滯留在港，政府早前稱會重點研究延長鐵路口岸開放時間。港鐵過境鐵路總管張志強表示，以往本地線每年一般在除夕、中秋節、平安夜、農曆年三十4個特定日子提供通宵服務，日後如鐵路口岸需在特定日子延長服務或通宵，相信人手可配合，但認為不可能全年均延長或通宵，舉例即使周末延長1小時服務，已需重編全年逾百小時維修時間，現時港鐵每日凌晨只有「黃金兩小時」維修時間，如再減少或難完成維修。

張志強又認為延長服務需考慮客量需求，鐵路以外仍有路面交通，「得一萬幾千人，係咪需開鐵路招呼？」

9號波停機鐵露天段

維持做法 改善資訊發放

颱風「小犬」去年襲港期間，港鐵在9號風球下停駛機鐵等露天路段列車，致大批旅客滯留機場。港鐵機場鐵路總管王家明稱已初步完成檢討，基於安全考慮決定維持現有做法，但會改善向旅客發放資訊解釋安排。

去年總班次復疫前九成

另外，港鐵昨亦公布去年客運服務表現及簡介未來計劃，指去年全年車程準時度達99.9%，列車全年總班次回復至疫情前近九成，本地客量回復至疫前逾九成，跨境客量則回復至疫前約七成，主要是南下客量未完全回復。不過去年高鐵香港段客量破開通紀錄，全年逾2000萬人次，52%為內地客，平均每日約460人次用福田「靈活行」即日改班次服務，港鐵會與內地商討擴至其他短途站點。

機場快線去年載客量逾1000萬人次，約為疫前六至七成，王家明指與航空運力恢復程度相關，去年香港站已回復市區預辦登機服務，九龍站至今仍暫停，疫前兩站相關服務有多間本地航空公司參與，每日約6000人使用，現只有國泰且僅日間開放，日均只有800至1000人。王估計其他航空公司在處理恢復運力問題後會重新加入提供服務，港鐵亦正在香港站測試自助行李託運櫃枱，最快今年推出。現有機鐵車款已沿用25年，港鐵稱會換新列車，正在設計階段；港島線今年初亦將有國產Q-Train投入服務。

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