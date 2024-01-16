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成功舉報收回濫用公屋 物管可「加分」 房署出招加強打擊 業界：增動力

【明報專訊】房屋署去年10月起收緊公屋富戶政策，除向公屋戶派發申報表，亦擬參考好市民獎，提供舉報誘因打擊濫用公屋；同時「放蛇」打擊網上平台出租公屋。據了解，房署亦以不同渠道，如透過「加分」予物業管理公司，加強物管人員打擊濫用公屋的力度。消息稱，物管公司須自行發現並成功舉報（即房署因舉報收回單位），才可「加分」。有立法會議員贊同房署以此打擊租戶濫用單位，同時認為物管公司有責任配合房署工作。

房署：物管發現須報告

房屋署回覆本報查詢時確認，就一些管理外判的公共屋邨，物業公司日常職責包括執行租約管制行動，例如屋邨管理扣分制和打擊濫用公屋等，當物管公司發現懷疑濫用公屋或虛報資料個案，須向房署報告及跟進；房署會定期評核管理公司的工作表現，亦會繼續研究如何加強與管理公司合作打擊濫用公屋。房署資料顯示，現時全港有約80萬個公屋戶。

房署又稱，在2023/24年度首8個半月（截至2023年12月中），因租戶濫用公屋和違反租約或相關政策而收回的單位已接近2100個，已及2022/23年度收回2200個單位的約九成半（見表）。

本年度首8月收回2100單位

本報接獲消息稱，若物管人員在檢查或巡樓途中，發現有公屋單位「好耐沒人住」或遭丟空，可向房署反映；若房署確認舉報成立並成功收回單位，則會於物管公司的查核評分中「加分」，而有關制度已實施約一季。

有不願具名的業界人士表示，新安排將增加業界動力，認為「大家都會努力」，亦會進一步提高人員的警覺。但該人強調，無論「誘因大唔大，都要做」，因屬物管工作一部分。

議員：內地願合作查瞞報資產

立法會議員、房委會資助房屋小組委員會委員梁文廣認為，房署致力透過不同途徑打擊濫用公屋的租戶可帶出正面信息，包括讓大眾了解濫用公屋的只是小部分住戶，從而減少對公屋租戶的偏見，以免社會累積怨氣。至於富戶申報情况，他認為需待房署整理早前收集的申報表後，再了解詳情。

被問到如何查核公屋住戶有否瞞報內地或海外資產，梁文廣指得悉內地部門初步樂意與本港合作，認為問題不大。惟他指出，海外做法有別於內地，加上涉及不同國家，各國有各自做法，只能依靠政府與各地商議機制。梁續稱，一般而言，公屋租戶瞞報資產並涉較高金額，且不涉及政治問題，房署應要加強與海外部門商討如何可獲取有關資料，若「一次唔得，便做多幾次」。

民建聯房屋事務發言人、立法會議員陳學鋒認為，無論「加分」與否，物管公司都有責任配合房署工作。他又說，從地區工作方面亦得悉有公屋租戶因濫用需遷出單位，反映房署打擊有一定作用。但他指出，儘管房署打擊濫用並收回單位數字近期持續上升，料日後濫用情况減少，收回單位數目會回落。

明報記者 區慧盈

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相關字詞﹕房屋署 公屋

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