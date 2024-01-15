社協批職津辦審核嚴苛 四度要求清潔工補交補簽

清潔工因資料不足被拒 職津辦：不評論詳情

職津辦回覆本報稱不會評論個案詳情，指會因應個案實際情况，要求申請人解釋或提供補充資料，以確定資料真確、申請人符合資格及應獲發職津額，確保公帑運用得宜，重申過去多次精簡申請手續。

李女士在私人物業任清潔散工，月入9000元，去年8月申請職津時以月租4800元租住深水埗板間房，另因甲亢，月花200元買藥。她在同事鼓勵下申請職津，為減輕經濟負擔。協助處理申請的社協活動助理劉姑娘說，每次補充提交材料，職津辦又提出新要求，「好似永遠滿足不到他們」。她說按經驗，許多住板間房基層收不到信，故將社協辦事處地址作通訊地址，而職津辦要求李女士確認是否擁有該地址業權，亦要求在提交的租單註明大廈名稱。吳衛東質疑在租單加上大廈名稱，是鼓勵申請人文件造假。

要求提交「暫准離婚令」 社協質疑無意義

公屋申請受理證明、絕對離婚令、租單、工作地點詳情仍不夠，李女士去年9月下旬第四次收到補交通知，職津辦希望確認她有否平安卡及工人註冊證，並要求提交另一份「暫准離婚令」以說明有否子女和贍養費。吳衛東質疑即使有暫准離婚令，也不能切實說明事主有收贍養費。李女士亦找不到該文件。

去年10月，李女士申請因「未提交必須提供的證明文件副本/補充資料」而被終止。她說對申請已失去信心，想要放棄，「我材料也準備不齊，給很多人都造成麻煩，就不要了」。吳衛東說李是絕對貧窮，不願看到自力更生的長者遭不公對待，上月15日去信勞福局申訴，質疑職津辦部分要求不合理。

職津辦5日後致電劉姑娘稱李女士只需簽署「自述文件說明她於申請期內無申報以外的入息」，便可重啟審核申請。但劉說首次補交資料時便已提交無其他入息的聲明，不解此舉用意，故社協決定等待申訴結果。

李女士說上月27和28日收到自稱職津辦職員來電，指希望就其申請與她溝通，她說職員上月28日打了15通電話，因她未接電話而上樓「拍門」並要求簽文件，惟她因不知是什麼文件而未簽署。吳衛東知悉後去信政府質疑做法，職津辦回覆吳指直接找申請人是因無法聯絡到社協，職員恰巧居於李的住處附近，故到上址協助。

據職津辦數字，2022/23年度92%、117,648宗申請獲批，約22萬人受惠，未獲批申請主要涉及申請人未能符合資格、未提供足夠申請資料和自行撤回申請。2018/19至22/23年度共191宗申請涉嫌故意虛假陳述、虛報或隱瞞資料以騙取津貼。