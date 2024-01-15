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中大衝突「處事不當」 梁曾倡段換走副校吳基培

【明報專訊】2019年反修例示威改寫了外界部分人對段崇智的評價，而專責學生事務的副校長吳基培曾隨段崇智赴衝突現場、與學生溝通，曾為被控畢業生撰寫求情信。中大校董會前主席梁乃鵬憶述，時任特首林鄭月娥在2019年曾約見中大及理大管理層，要求大學「收拾個局面」，他其後建議段崇智對學生的態度須「firm（強硬）一點」，「即是要正視這件事，不要當作小事」，並「換走」處事不當的吳基培。

本報翻查中文大學校董會在2020年6月的會議摘要，時任副校長吳基培獲續任3年，2020年8月1日起生效。不過，中大於翌年6月宣布吳基培將於2021年8月1日卸任、即較原定任期早兩年，並由晨興書院院長汪寧笙接棒，專責學生事務；而吳基培現仍為化學系教授。

當時建議段「對學生要firm一點」

中大及理大於2019年11月先後爆發衝突。梁乃鵬說，林鄭月娥在「烽煙四起」時曾約見中大及理大管理層，着大學收拾局面，但沒給予具體指令，「她也不會教我做些什麼，她怎會知道（大學的）實際情况呢？」他稱，事後他曾建議段崇智「對學生要firm（強硬）一點」，不能接受與學生對話反「被困」7小時的事；以及「換人」，謂當時專責學生事務的副校長吳基培「確實處理得不太好」。

談及中大「二號橋」衝突，校長段崇智、前校長沈祖堯等人曾到場斡旋。梁乃鵬表示，當時四周兵荒馬亂、滿目瘡痍，段崇智的境况亦「很慘」，「可能他真的關心那些學生，才走去那條橋，跟警察講讓他們不要放催淚彈」。他亦透露，段崇智曾透過前總警司、時任中大保安及交通事務處處長李永光聯絡沙田警區，「根本那時候，他（段）最重要的就是不要讓學生受到傷害」，而李永光在「二號橋」衝突時更曾在校內「放風」指警察或進入校園，以期勸退示威者。

相關字詞﹕反修例事件 中大衝突 吳基培 梁乃鵬 段崇智

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