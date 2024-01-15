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要聞

不信吳樹培會架空校董會主席 對「即炒」感震驚

【明報專訊】中文大學校董會改組後，於上月的首次會議便議決解僱副校長（行政）、校董會秘書吳樹培。中大校董會前主席梁乃鵬表示，對吳樹培遭即時解僱感到「好shocking（震驚）」，形容對方並非會架空校董會主席的人。

曾任城大校董會主席及副校監的梁乃鵬，2016年起出任中大校董會主席，至卸任時一直與吳樹培共事。梁乃鵬說，吳樹培遭校董會「即炒」令他很震驚、很詫異，稱對方過去10多年間曾服務鄭海泉、鄭維健及他本人等多名校董會主席，均合作得非常愉快。他另提及，有報道指吳樹培曾架空校董會主席，「我就好奇怪，因為我認識那個Eric Ng（吳樹培），不是這樣的人」。

梁乃鵬表示，校董會主席各有不同作風，不欲批評他人，而自己曾與多名校長合作，「大家都很開心，一直都是好朋友」，皆因分清楚校董會主席及校長的角色。他指出，校董會屬Head of Governing Body（管治架構領導），只可以為大學制定政策，而校長則是Head of Administration（行政領導），負責執行、行政，強調兩者並非「老闆、伙計」的關係。

與多名校長合作開心 因分清兩者角色

梁乃鵬舉例說，校董會雖然負責通過大學高層的任命，但實際上是由校長負責招聘，「他（校長）請他的左右手，難道我走去參與嗎？」梁又稱，「所有學科的事務是他（校長）的分內事，我不應該插手……你作為council member（校董），懂些什麼事呢？」

指校董會改組「可以處理得好一點」

立法會去年審議有關改組中大校董會的議員法案時，曾發生議員與校董隔空針鋒相對、千人校友聯署等風波。梁乃鵬稱，中大自2009年起討論精簡校董會架構，校董會以至校長均支持改組，而張宇人任中大校董10多年，「不會做任何……針對任何人的事」，認為「成件事可以處理得好一點」。他提及，當時有校董質疑改組後仍保留立法會議員的3席，認為「到底立法會三個人做校董好，還是兩個，這一點大可以討論的」，對事件發展至有校董刊登全版報章廣告、聯署反對議員草案「都好詫異」。

相關字詞﹕中大校董會改組 段崇智 張宇人 吳樹培 中大校董會 梁乃鵬

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