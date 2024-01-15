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中大校董會前主席梁乃鵬：昔諮詢均撐段崇智續任　未料有反對 校董會主席與校長關係非老闆伙計 須互相尊重

【明報專訊】中文大學校長段崇智日前突然辭職，任內與段續約的中大校董會前主席梁乃鵬首度開腔說，當年諮詢校內持份者時均支持段續任，未料到有人反對，若早知道事件涉政治考慮，就留給下任校董會主席處理，「梗係拍吓手、唔理仲好啦，貪得意咩？」中大校董會就改組及管治問題引發風波，梁乃鵬認為，校董會主席與校長的關係並非「老闆和伙計」，須互相尊重、互相支持。

明報記者 林勵、葉希雯

段崇智任內經歷2019年反修例風波及中大衝突，包括前特首梁振英在內曾多次質疑段。梁乃鵬主動提及，段離任或有前因後果，認為段在風波期間，在學生指控於拘押期間遭性侵一事「處理得唔係幾好」，令建制及政界對段崇智有不好印象，「一次錯就成日被人記住」，「總有人不會原諒他」，強調段當時於衝突期間一直不想有學生受傷，又指段在任內，大學排名上升，「之後一路做得幾好」。

「一次錯就成日被人記住」

指段任內中大醫學院排名升

2016至2022年任中大校董會主席的梁乃鵬接受本報專訪時說，相信段離任是因意興闌珊、「無癮」，校董會先前即時解僱副校長吳樹培或是原因之一。他指出，段校長是出色學者，任內中大及醫學院等排名上升，與內地大學關係交流甚佳，「他可能在外國多年，無政治（觸覺）處理」。

中大校董會2022年4月底通過與段崇智續約，剛好是在梁乃鵬最後一次主持的會議上通過。梁說，續約並非他一人決定，經過校內諮詢的必經程序，自2021年11月起，中大先後諮詢校董、學院院長、教職員代表、學生代表、校友會等。梁說，記憶中持份者均支持段續任，只是有校內聲音關注段的年紀，故最後續約3年，而非5年。

梁指出，當時除了張宇人等議員校董，整個校董會支持段續任，而張宇人等只是要求押後表決，「不是說反對他連任」，而「校內問過了那麼多人，為什麼要押後討論呢？」當時張宇人等3名議員校董曾要求公開招聘校長，梁說曾向張解釋要處理的非聘新校長，「以前沈祖堯校長extend（延任），都是（校董會）同校長談而已」，若公開招聘反而會對外釋出校長可能離任的信息，「變成一些莫須有猜測」。最終校董會多數通過續任。

張宇人曾要求押後續任表決

「校內問過了那麼多人 為什麼押後呢？」

有傳時任特首、校監林鄭月娥支持段續任，梁乃鵬說校長任命一向由校董會任命、再上報特首，據他理解林太並無參與或鼓勵續任，「直接也好、間接也好，都無，起碼她無找過我」。他說林太「欣賞段崇智，我知道是事實」，一方面欣賞段是再生醫學專才，也鼓勵中大發展創新醫療科技，包括討論在近大學站及中大醫院附近，再撥地發展。

沒想到續任有政治爭議 否則留下任處理

他強調，完全沒想到續任一事有政治爭議，否則就留給下任校董會主席處理，「我無想到會有人反對他，你問我，我真的完全無想到，如果有這考慮，我當然唔做，用不着這麼早做，根本當時人人都歡迎他（續任）」。

梁乃鵬又說，段現留任一年至明年1月才離任，而非6個月通知期過後就離任，讓大學有空間尋找接班人，是對大學負責任的做法。梁認為擔任香港的大學校長對外地學者仍然吸引，學者本人地位也會提升，「（招聘）是一個好大挑戰，但不會說無人來」。

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相關字詞﹕中大校董會 梁乃鵬 段崇智

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