採訪手記：選舉台上 投票箱前

「民主就是什麼結果都接受」

勝選夜變敗選夜，侯友宜說「恭喜賴清德」那刻，台下有人大聲「呸！」記者紛紛圍上去，對方說，「還能怎麼辦，民主咯！民主就是什麼結果都接受咯。」又咬牙切齒補一句：「台灣人，這是你們自己選的！」有人聽了在旁暗自抹淚。

大會充斥着台灣選舉最具張力、最感性的一面，前來觀選的港人感嘆，「去任何一場造勢，我都覺得這個人要贏！」儘管現場各黨支持者的風格迥然不同，那份狂熱卻是如出一轍。候選人從萬人之中「摩西開紅海」大進場的那刻，是比巨星還要風光的超級巨星。全場齊呼其名加「凍蒜」，每個人走到台上都要眼濕濕。

轟轟烈烈的選前夜後，白天的投票回歸秩序和理性。開票時間一到，各個政黨推薦的監察員進場，站在票箱兩旁看工作人員計票。也有民眾坐到參觀席，拿出兩部手機，一部錄製所內的計票過程，一部靜音收看開票電視直播。

選舉台上和投票箱前，都是台式選舉的側面。載記者一程的69歲黃師傅，邊罵選舉是騙局、政客是戲子，說回投票「當然要投！」從解嚴時期每天記社會觀察日記的他，今晚又要在日記簿上寫下台灣史上濃墨重彩的一筆。

明報記者 劉曉宇

（台灣選舉）