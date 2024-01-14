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要聞

特寫：有謂「不要像香港」 有對戰爭議題麻木

【明報專訊】四年一度的選舉大事，昨日台灣選民們紛紛晨早出門投票，在新北市正義國民小學，上午8時開始投票前已有數十米人龍。李婆婆早上7時已來排隊，稱因為「今天責任最大」；帶兩名小孩前來投票所的李女士說，投票「不能選草包，也不投騙子」，因為選草包的話「就會像香港一樣，不要像香港，還是要堅持蔡英文的路線」。

在新北市板橋小學票站，60歲的翁女士表示所謂「戰爭風險」議題，已被反覆拿來講了二三十年，「是會有一點點麻木」；39歲的王小姐接近中午來投票，她最關注的議題是社會公平正義，不要口水，「這三年為了選舉什麼也沒做」。

3歲童毁選票 母女被警帶走

在選民結構分佈均勻、其中一個「章魚哥」選區台北內湖區西湖里，黃媽媽與姐弟一家人午間抵達西湖小學票站，第三次投大選的姐姐說一家人首選經濟議題，「年輕人要發展」；媽媽則稱雖不擔心戰爭風險，「選對的人，就不會打仗」，要選好的政府保衛台灣。

警政署統計昨全台各地選舉違規共計92宗，其中以拍攝選票與攜帶手機或攝影器材49宗居冠，其次為撕毀、攜出選票、亮票等有18宗。在高雄市鳳山區鳳崗里活動中心票站，一名李姓婦人帶着未滿3歲的女兒投票，女童竟將母親手中的政黨票撕毀，母女倆當場被警方帶回，函送偵辦。

屏東縣截至中午已有3宗撕毀選票狀况，未料12時30分許再有一名黃姓男子於票站外不斷喧擾並勸誘、干擾他人投票，警方及選務人員勸阻，黃男出手攻擊，造成一名男警臉部擦傷，黃男當場被捕依妨害公務罪移送，另違反選罷法部分一併函送選委會。

明報記者

（台灣選舉）

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