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民進黨失立院多數 外界料施政受制 民眾黨8席成關鍵少數 藍白共推院長否成關注

【明報專訊】台灣2024總統及立委大選結束，沒有政黨在立法院合共113席立委中取得過半議席，出現藍52席、綠51席、白8席、無黨籍2席的局面。民進黨失立法院多數，無法延續過去8年的「完全執政」（即總統當選，立委議席單獨過半），外界認為民進黨未來施政必然受制約。而促成「三黨不過半」局面的民眾黨，則取得8席穩坐立法院第三大黨。

台灣立法院由73席區域立委、34席全台不分區及海外僑民立委及6席原住民立委組成，上屆民進黨一共獲得61個議席，超過57席的過半門檻，令民進黨單獨取得立法院控制權。

綠營多區失守 桃園全軍覆沒

民進黨上屆取得48席區域及原住民立委，惟今屆獲38席，較上屆大跌10席，多名現任區域立委交棒或連任失敗，桃園市立委全軍覆沒，競逐連任的現任立委鄭運鵬及黃世杰均敗選，鄭運鵬繼前年敗選桃園市長，再失守該區立委議席。

民進黨亦在新北市、台中市等地區失去多數優勢，上屆於台中市8席中囊括6席，今屆僅得2席，新北市12席中則獲6席，惟上屆獲9席。濁水溪以南的「全壘打」記錄亦告失守，雲林縣2席立委中，同樣競逐連任的雲林縣立委蘇治芬敗選，是民進黨在南部唯一敗選的選區，至於嘉義、台南、高雄及屏東則成功全取上述區域共19席。

國民黨今屆於區域立委同樣獲得36席，另有3席原住民立委則較民進黨多1席。國民黨今屆全取桃園市立委6席，台中市則斬獲6席，扭轉上屆6：2劣勢，同時令部分競逐連任的民進黨立委成功「下架」，包括新北市立委羅致政、賴品妤，台中市立委張廖萬堅、莊競程等。外界普遍認為，桃園市長張善政及台中市長盧秀燕輔選有功。另外，上屆連任失敗的台北市前立委李彥秀，及台中市前立委顏寬恒亦重奪議席。

至於第三勢力方面，民眾黨及時代力量的區域立委候選人全軍盡墨，惟民眾黨的政黨票大增，不分區立委由上屆5席增至8席，成為立法院關鍵少數。外界關注民眾黨會否與在野的國民黨合作，共推立法院正副院長人選，國民黨前高雄市長韓國瑜成為熱門人選。至於時代力量則未達政黨票門檻，今屆議席歸零。

綠政黨票反超藍 同獲13席不分區

值得一提的是，藍綠政黨票得票率方面也令外界跌眼鏡。此前各路民調一直顯示國民黨壓過民進黨，但結果反而是民進黨得票數超前，雙方結果同樣獲13席不分區立委。

今屆立委選戰，多區出現勢均力敵的「三腳督」，令立委選戰空前激烈。台北市同時出現「泛綠」、「泛藍」分裂，成選戰矚目區。台北市內湖、南港區的「三姝對決」受全台關注，該區被認為是「泛綠」分裂，上屆以數千票之差成功當選的民進黨高嘉瑜，今屆除迎戰上屆敗選的國民黨李彥秀捲土重來，同屬綠營光譜的台灣基進派出吳欣岱參選，加上民進黨內部對高有不滿聲音，令部分綠營選票流向吳，導致地方實力較強的李彥秀勝出。

多區三腳督 台北市藍綠均現分裂

台北市士林、北投區則出現「泛藍」分裂，現任民進黨立委吳思瑤競逐連任，與同屬藍營的國民黨台北市議員張斯綱、擁新黨籍的侯漢廷對決，最後令藍營選分裂，令吳思瑤成功「三連霸」。

明報記者台灣直擊

（台灣選舉）

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