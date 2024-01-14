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要聞

港對台經貿 劉兆佳料隨京施壓

【明報專訊】台灣大選昨結束，民進黨將連續三屆執政。全國港澳研究會顧問劉兆佳認為，即使台灣新政府上場，港台關係暫未見有改善空間；而北京對民進黨不設「觀察期」，將繼續從多方面向台施壓，料港府對台的經貿往來立場仍會跟隨內地取態。東吳大學政治學系助理教授丘偉國則預料，受中方影響的港台關係，將續處於「較悲觀」狀態，加上《基本法》23條將在港立法，料港台關係不會有太大改變。

觸發修訂《逃犯條例》風波的殺人疑犯陳同佳，至今未赴台自首，一直協助他的立法會議員管浩鳴昨表示，期望台灣地區新的領導人能本着人道主義立場，同意陳赴台自首，讓其得到公平審訊和改過自新機會，強調陳同佳赴台自首的立場不變。

台學者：對23條存疑 與港關係較悲觀

劉兆佳表示，本港受中美關係及兩岸關係影響，料港府對台立場將會維持。他解釋，未獲立法院多數席位的民進黨勢成弱勢政府，料台灣對北京的挑釁不會過於極端，惟大陸亦會續在經濟、軍事及外交等層面向台施壓，只是不至於武統台灣，他預料港府對台的經貿往來立場仍會跟隨內地取態。

丘偉國稱，自《港區國安法》實施後，台灣對港政局存疑慮，加上23條將立法，料港台關係不會有太大改變。港府於2021年宣布暫停駐台經貿辦運作；同年港府要求「台北經濟文化辦事處」駐港人員簽署「一中承諾書」申請簽證，台方人員無再續任。丘認為，即使勝選的賴清德自稱「務實台獨工作者」，惟北京傾向視民進黨的行為屬挑釁，受中方影響的港府，與台灣的關係將續處於「較悲觀」狀態。

智庫：統一不意氣用事 盼兩岸釋善意

中華新時代智庫基金會理事長李大壯，引述時任國台辦主任王毅曾稱，兩岸關係採取「先易後難」方式。李大壯認為，武統台灣是仍存選項，但料領導人不會意氣用事，冀北京給時間觀察新政府，「（兩岸關係）未必處於康莊大道，但起碼有起點」，建議雙方釋出善意，虛心聆聽並以靈活手法積極作為。

被問到兩岸貿易關係會否維持，他以數年前中澳貿易戰為例，當時台灣增加進口澳洲龍蝦，形容「上有政策，下有對策」，台灣近年亦嘗試減低對大陸的依賴；政府間就意識形態方面的抵制無法避免，但他稱「北京要拉攏的是2300萬台灣民眾」，故期望只是點到即止，不要傷害到老百姓。

（台灣選舉）

相關字詞﹕兩岸關係 逃犯條例

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