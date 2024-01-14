國台辦：民進黨非主流 阻不了統一 拜登不撐台獨 華府祝賀當選讚「強大民主制度」

民進黨賴清德昨勝選台灣總統，儘管40.05%的總統選舉得票率相比上屆蔡英文（57.13%）大跌，但傳統藍營得票率也從上屆約43%（國民黨38.61%、親民黨4.26%）萎縮到33.49%，白營柯文哲崛起，攬下26.4597%選票。

國台辦發言人陳斌華昨表示，這次「台灣地區兩項選舉」結果顯示，民進黨並不能代表島內主流民意。他說，台灣是中國的台灣，這次選舉改變不了兩岸關係的基本格局和發展方向，改變不了兩岸同胞走近走親、愈走愈親的共同願望，更阻擋不了祖國終將統一、也必然統一的大勢。

「我們解決台灣問題、完成國家統一的立場一以貫之，意志堅若磐石。」陳斌華強調，大陸將堅持體現一個中國原則的「九二共識」，堅決反對台獨分裂行徑和外部勢力干涉，與台有關政黨、團體和各界人士一道，促進兩岸交流合作，深化兩岸融合發展，共同弘揚中華文化，推動兩岸關係和平發展、推進祖國統一大業。

內地民眾討論少 新聞聯播未提

此次台灣選舉吸引300多家國際媒體採訪，但大陸昨日上下一片靜悄悄。北京市面對台灣選舉反應平靜，記者隨機訪問幾名市民，他們皆對台灣大選不甚了解，只有幾個上年紀的男士表示有在關注；年輕人的態度多是「支持武統！」

官方新華社昨僅發出3則簡短報道，昨晚的央視「新聞聯播」隻字不提台選，網民討論度甚至不如晚間明星頒獎禮。至於新浪微博，記者昨在搜索欄輸入「台灣選舉」、「台灣大選」、「2024台灣大選」標籤，得出「根據相關法律法規和政策，該話題內容未予顯示，以下為搜尋詞結果」，有關新聞無法上熱搜榜。

美航母選前赴台灣東部

與此同時，美國海軍研究協會新聞（USNI News）披露，美軍卡爾文森號（CVN 70）航母艦隊11日在西太平洋、台灣東部外海。台灣戰略學者蘇紫雲昨向中央社分析，西太平洋第一島鏈目前有美國兩支航母艦隊，除常駐日本的列根號（CVN 76），卡爾文森號屬戰略機動前進部署，採雙航母兵力分別於台海南北兩端，「嚇阻中共冒進的戰略信號至為明顯」。

除了拜登簡短表示「不支持台灣獨立」外，美國國務卿布林肯發聲明，向台灣當選總統賴清德表示祝賀，並讚揚台灣的「強大的民主制度和選舉進程」。聲明稱，華盛頓「致力於維護兩岸和平穩定，並在不受脅迫和壓力的情况下和平解決分歧」。美國眾議院議長約翰遜（Mike Johnson）表示美國可望與賴清德合作，他將要求眾院相關委員會主席在5月就職典禮時率代表團訪台。

美議長擬派團出席就職禮 英日盼和平解決台議題

歐盟發表聲明，祝賀所有參與台灣這次民主活動的選民，但沒有提及總統當選人賴清德。聲明表示歐盟仍然對台海日益緊張的局勢感到擔憂，並反對任何單方面改變現狀的企圖。英國外相卡梅倫祝賀賴清德勝選，希望兩岸努力和平地解決分歧。日本外務大臣上川陽子發聲明，為台灣民主選舉順利舉行和賴清德的勝選表示祝賀。上川說，日方期待台灣議題可透過對話來和平解決，進而促進區域和平穩定。俄羅斯外交部重申，對台立場沒有改變，認為台灣是中國不可分割的一部分。

明報記者台灣直擊

（台灣選舉）