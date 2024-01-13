免費打XBB疫苗 擴至滿50歲者等高危群組

另外，本港正值冬季流感季節，5歲或以下幼童入院率為各年齡層最高，有專家預計未來數周兒童入院數字快速增加，呼籲盡快接種流感疫苗。

下周四啟 另涵成年長期病患者孕婦

衛生署表示，政府去年12月14日推出XBB疫苗首階段接種，至前日接種約4.5萬劑新冠疫苗，其中3.1萬劑為XBB疫苗，佔近七成，下周四起擴至其他高風險群組，包括50至64歲者、18至49歲長期病患者、6個月大或以上免疫力弱者、孕婦及醫護，當日起可網上預約及接種。署方稱將新增一間醫管局普通科門診及5間私家診所接種站，另增設兩間長者健康中心為長者接種。

內地傳媒日前報道科興停產新冠滅活疫苗，衛生署稱政府得悉科興生產和供應事宜，世衛專家組將於今年3月開會，料屆時審議未來新冠疫苗使用建議。

尚至醫療集團副主席陸志聰向本報稱，該集團至今免費接種近800劑XBB疫苗，另收費接種120劑；近日多了市民有親友感染新冠，接種需求因而增加，且不少高危市民正等待政府擴展接種範圍，相信接種數字短期內將增加。

何栢良料流感潮兒科病牀需求飈

衛生防護中心數據顯示，本港今年首周流感入院率為每一萬人口0.68，其中0至5歲入院率達3.82，高於其他年齡層，亦較此前一周1.71增逾倍。醫管局數據顯示，本港過去一周兒科病牀使用率為89%，按周增9個百分點。

港大感染及傳染病中心總監何栢良昨在港台節目《千禧年代》稱，預料未來數周兒科病牀需求急升，若本港跟隨內地先後爆發甲型和乙型流感，是次冬季流感爆發期會較長。他說雖然不少長幼有接種本季流感疫苗，但仍未達八成覆蓋率，未足以在社區築起免疫屏障，呼籲高危群組盡快接種。