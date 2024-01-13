議程未見規管眾籌假新聞 兩局稱正分析審視

【明報專訊】政府曾提出加強規管眾籌及研究規管「假新聞」，前者去年初完成諮詢，但本年度立法議程未見相關立法建議。本報向財庫局和民青局查詢兩個項目是否仍朝立法方向處理，財庫局回覆時重申正分析公眾諮詢的意見。民青局表示處理虛假信息的顧問研究已完成，正小心審視結果及外地經驗和困難，會繼續留意社會上相關情况，以考慮最切合香港最新及具體情况的處理方式。特首李家超去年中曾表示，若「假新聞」問題可控，不希望以立法手段處理。
在政府今年提交的29項法案或修訂中，20項擬上半年度提交，包括律政司在《成文法（雜項規定）》中，修訂現行法例有關港英時代殖民地描述的條文，並廢除部分過時條文；司法機構也會在上半年度提出為遙距聆訊提供法律基礎的法案。
涉及環境及生態局的草案有5項，其中下半年將提交草案，加強食環署人員執法權力及影響公眾地方衛生部分罰則。根據環境局去年7月向立法會食物安全及環境衛生事務委員會簡介，將賦權食環署移除或沒收阻街物品，毋須警方協助；而不遵從政府人員「擬進入處所通知書」以處理樓宇滲水或冷氣機滴水，可判罰款5000元。
至於《防止虐待對待動物（修訂）條例草案》已連續第三年刊於年度立法議程。政府在文件指出，立法目的為增加殘酷對待動物罪的罰則，引入對動物「謹慎責任」概念。