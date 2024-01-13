議程未見規管眾籌假新聞 兩局稱正分析審視

在政府今年提交的29項法案或修訂中，20項擬上半年度提交，包括律政司在《成文法（雜項規定）》中，修訂現行法例有關港英時代殖民地描述的條文，並廢除部分過時條文；司法機構也會在上半年度提出為遙距聆訊提供法律基礎的法案。

涉及環境及生態局的草案有5項，其中下半年將提交草案，加強食環署人員執法權力及影響公眾地方衛生部分罰則。根據環境局去年7月向立法會食物安全及環境衛生事務委員會簡介，將賦權食環署移除或沒收阻街物品，毋須警方協助；而不遵從政府人員「擬進入處所通知書」以處理樓宇滲水或冷氣機滴水，可判罰款5000元。

至於《防止虐待對待動物（修訂）條例草案》已連續第三年刊於年度立法議程。政府在文件指出，立法目的為增加殘酷對待動物罪的罰則，引入對動物「謹慎責任」概念。