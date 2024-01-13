03年掀爭議撤回 民主黨曾提四堅持

《港區國安法》2020年實施，涵蓋分裂國家、顛覆國家政權、恐怖活動、勾結外國或者境外勢力危害國家安全共4個罪類，當中恐怖活動罪並非《基本法》23條所羅列7項需要立法的罪類；而23條提到的「煽動叛亂」現時則以《刑事罪行條例》的煽動罪處理部分情况。特首李家超去年曾表明任內不打算重啟政改，稱做好「由治及興」工作是首要任務。

取締未立法 公民組織相繼解散

當年主要由法律界組成的《基本法》二十三條關注組，提出以「最低限度」原則立法，即抽起有關取締危害國安組織和竊取國家機密條文，先就叛國、顛覆、分裂國家和煽動叛亂罪立法。關注組當時預計，此舉引起的社會爭議不會太大，可在一年內完成立法。

當年備受爭議的取締組織條文，最終因23條未立法而未有生效，但國安法實施後，一些公民組織已相繼解散。2019年反修例運動引發新工會登記浪潮，翌年國安法實施後，解散或撤登記的工會大增，包括有9.5萬會員的教協等；而國際特赦組織亦於國安法生效後，稱在港人權組織無法自由運作，也無法在不擔憂政府報復下繼續工作，2021年宣布關閉本港兩個辦事處。