明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 台灣大選 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

要聞

03年掀爭議撤回 民主黨曾提四堅持

【明報專訊】政府2002年發表《基本法》23條立法諮詢文件，翌年觸發約50萬人七一遊行反對，時任特首董建華於2003年宣布撤回《國家安全（立法條文）條例草案》。時任民主黨主席楊森曾表示，該黨就相關立法有「四個堅持」，包括堅持落實普選後才立法或生效、堅持白紙草案諮詢、堅持不可削弱港人現有人權或自由、堅持立法內容不能超出23條要求。

《港區國安法》2020年實施，涵蓋分裂國家、顛覆國家政權、恐怖活動、勾結外國或者境外勢力危害國家安全共4個罪類，當中恐怖活動罪並非《基本法》23條所羅列7項需要立法的罪類；而23條提到的「煽動叛亂」現時則以《刑事罪行條例》的煽動罪處理部分情况。特首李家超去年曾表明任內不打算重啟政改，稱做好「由治及興」工作是首要任務。

取締未立法 公民組織相繼解散

當年主要由法律界組成的《基本法》二十三條關注組，提出以「最低限度」原則立法，即抽起有關取締危害國安組織和竊取國家機密條文，先就叛國、顛覆、分裂國家和煽動叛亂罪立法。關注組當時預計，此舉引起的社會爭議不會太大，可在一年內完成立法。

當年備受爭議的取締組織條文，最終因23條未立法而未有生效，但國安法實施後，一些公民組織已相繼解散。2019年反修例運動引發新工會登記浪潮，翌年國安法實施後，解散或撤登記的工會大增，包括有9.5萬會員的教協等；而國際特赦組織亦於國安法生效後，稱在港人權組織無法自由運作，也無法在不擔憂政府報復下繼續工作，2021年宣布關閉本港兩個辦事處。

相關字詞﹕基本法23條

上 / 下一篇新聞