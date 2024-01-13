23條納立法議程 料首季啟動 劉兆佳：未必需諮詢好耐 羅健熙：要令社會暢所欲言

目標今年完成 保安局：適時公眾諮詢

政府在立法會文件指出，《維護國家安全條例》目的是落實基本法23條，完善維護國安法律。本報查詢具體立法時間表，保安局回覆，特區政府會繼續推展相關工作，適時展開公眾諮詢，並於今年內完成立法。

翻查資料，23條立法原擬2022年下半年度提交立法會，至去年未再出現在立法議程。保安局長鄧炳強前年解釋，新冠疫情影響諮詢工作，國際形勢亦變得複雜。特首李家超同年回應稱，國安風險千變萬化，地緣政治急速惡劣變化，故當局更須深入全面研究。

葉劉：下半年交亦夠時間 料藍紙草案

對於保安局未有列明今年何時提交立法文件，保安局前局長、行會召集人葉劉淑儀表示，不論在上半年或下半年提交，立法會都有足夠時間審議，相信政府會按本地程序，諮詢後再提交草案。她相信條例是藍紙草案，稱完全看不到以白紙草案諮詢的需要，認為當年有人提出白紙草案屬拖延立法手段。經民聯副主席、行會成員林健鋒稱，若政府在年初提交立法會，希望暑假前完成立法。

狄志遠：政府有責管理風險

羅健熙料23條立法討論氣氛不會太熱烈，惟相信仍影響市民及商界投資信心，建議政府增加諮詢渠道及時間。他說政府應做到開放討論空間，吸納不同持份者意見，而非只着重建制派及親政府者意見，「不可抱持不同意見就是反抗的心態，要令社會暢所欲言討論」。至於民主黨會如何表態，他說該黨不會逃避討論，當法案推出後會就條例未完善之處評論，合理保障市民基本權利。

新思維狄志遠強調不反對23條立法，但稱立法曾帶來「重大政治風波」，如何管理風險屬政府責任，否則若市民對言論自由及一國兩制失去信心，對本港發展亦有很大影響。他建議政府列出諮詢時間表，透過民調和社區觀察等掌握民意，讓市民充分反映意見。

大律師會：要考慮人權 需充分諮詢

大律師公會回覆本報稱，認為除維護國安外，23條立法亦要考慮人權保障，希望可取得平衡，並深信任何立法需有充分諮詢，條文愈清晰，公眾愈能明白；公會在草案諮詢時，會獨立及專業地由法律角度表達意見。香港律師會會長陳澤銘稱，現階段不宜評論個別條文應如何訂定，立法工作正式展開後會全面及詳細研究。

劉兆佳解釋，港人未必認識到國安威脅已蔓延至虛假資訊、內部組織和資金滲透等非武力及非軍事性質，他認為重點是提出法案前鋪墊，提高市民對國安認知。他相信外部勢力仍會大肆譴責及借題發揮，惟只要本港維持營商環境，在「有利可圖」下不會影響外企投資。

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