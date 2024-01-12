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連日頻取消航班 國泰致歉認規劃有誤 新春確保航班穩定

【明報專訊】國泰航空自去年聖誕起連續三周每日取消多班航班，昨至少取消20班。國泰行政總裁林紹波昨至少五度致歉，承認事件起因是航班規劃有誤，錯估候命機師人數，令「一定數目」旅客受影響，已增農曆年廿八至年初九出行高峰期候命機師數目，有信心保障過年期間航班穩定，至今該期間未有航班取消。運輸及物流局長林世雄昨稱國泰今次溝通及對受影響乘客善後措施「做得真係唔好」，已敦促改善，長遠要求國泰提交人手編排等數據。被問政府作為監管者會否懲處國泰，林稱要「向前看」，最重要處理好未來航班安排。

錯估流感高峰影響 增新春候命機師

國泰周日（7日）以確保農曆新年航班運作如常為由，預告本月及下月平均每日取消12班機。據機管局資料及本報統計，國泰連日每日取消航班均較12班多，昨取消至少20班，是連續第五日取消逾15班。

林紹波昨出席國泰新春國際匯演發布會後，被問國泰自上月起取消航班，近日再大規模取消，是否早已預視機師人數不足；他說是規劃航班有誤所致，本月機師值勤表早於12月中編定，惟聖誕時才發現候命機師數目不足以抵銷流感高峰期影響，故問題延至本月。他說已汲取教訓並改善，下周將釋出2月值勤表，會增加農曆年廿八至年初九候命機師數目，有信心足以抵銷任何流感或者其他病假影響。

認部分通知期短 「其餘已早通知」

機師工會批評事件因疫情大幅削減機師引起，林紹波稱已有數百名機師重新加入，去年國泰人手淨增長逾4000人，料今年逾5000人；國泰運力10個月間由不足一成回復至七成，較其他航空公司快。至於機師流失率，他說去年情况「正常」，料今年維持。

至於取消航班準則，林稱為減低旅客影響，故選擇取消短途、每日多於一個班次的航班。翻查資料，近日取消航班多為本港來往北京、曼谷、上海等；亦有長途機，例如本月8日唯一飛溫哥華航班取消，近日迪拜航班亦不時取消。他說取消航班安排1月6日決定，承認對7及8日受影響旅客通知期較短，惟認為其餘旅客已至少提前幾天、甚至幾周通知。

林世雄：溝通善後「做得唔好」

林世雄昨在商台《在晴朗的一天出發》稱，國泰為確保過年高峰期航班正常，取消1月及2月非高峰期航班，令機師調配較充裕，做法可理解，惟有乘客臨上機才知航班取消，並不理想，政府重視事件影響旅客行程，作為監管角色已要求國泰改進；自聖誕有航班取消起一直與國泰溝通。對於國泰稱機師人手受流感高峰影響，但未見其他航空公司有問題，他稱民航處已要求國泰交報告，並對未來高峰做好預案。

相關字詞﹕林紹波 國泰航空

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