初一花車復辦 料吸4.5萬旅客 預計15萬人到場 匯演前跨部門協調

文體旅局開會 與業界商新春協作

政府發言人昨回覆查詢時重申，在今年春節黃金周，政務司長陳國基會主持「大型活動過關交通安排統籌會議」，加強統籌協調各相關部門和業界及早部署，確保旅客過關交通安排暢順；而文體旅局會監察內地旅客入境情况，與內地相關部委及本港旅遊業界保持溝通。

農曆新一年是龍年，部分花車均以龍為主題，寓意「龍躍在港」。花車年初一晚8時由尖沙嘴文化中心廣場出發，沿廣東道、海防道及彌敦道前行，首輛花車預計晚上9時45分到達終點香港喜來登酒店。「打頭陣」是匯演冠名贊助機構國泰航空的花車，另有旅發局、香港迪士尼樂園、海洋公園、香港賽馬會、澳門旅遊局等花車巡遊。

16國際隊伍歷年最多 盼成國際盛事

表演隊伍方面，今年有16支國際表演隊伍，數量為歷年之冠。隊伍來自12個國家或地區，包括日本女子舞團Avantgardey、西班牙光影炫舞派、中國廣西壯族自治區壯美廣西鼓樂藝術團、美國職業啦啦隊等。本地表演隊伍則有國際鼓號、藝術體操、專業花式跳繩等國際賽獲獎陣容，以及舞龍舞獅表演，展示「飛龍在天」。

翻查資料，上次舉辦新春匯演是2019年，當時9輛花車巡遊尖沙嘴，並有25支表演隊伍伴隨，吸引15.5萬人觀賞。旅發局節目及旅遊產品拓展總經理陳俊文稱，估計今年活動可吸引15萬人沿途欣賞，當中三成為旅客。他說今年匯演經費約3800萬元，較2019年開支多四成，主要是通脹下製作成本增加，以及較多國際表演隊伍到港。

開支3800萬升四成

對於早前跨年煙花匯演時有市民和旅客不滿警方人流管制措施，完結後又有大批內地旅客滯留，陳俊文表示旅發局未接獲投訴，籌備新春匯演時會與政府各部門舉行跨部門會議商討。

香港新方向立法會議員張欣宇向本報稱，有別於元旦煙花匯演後大部分口岸已關閉，新春大型活動較早結束，內地旅客仍可選擇不同口岸即日往返，預計人流和車流安排對有關部門挑戰不大。他相信政府會汲取教訓，在新春期間應能延長羅湖及深圳灣口岸服務時間，以應付旅客出境需求。

對於坊間有意見認為，元旦大批內地旅客即日返回內地，反映本港旅遊吸引力不再，張欣宇稱當日逾22萬人訪港，即使有數萬人次出境，留港旅客仍佔大多數。

旅發局主席彭耀佳表示，今年廣邀環球表演好手同場獻技，希望將傳統節慶升級至國際盛事。他說，花車匯演為賀歲活動打響頭炮，年初二及初三亦分別有煙花匯演及農曆新年賽馬日等各種旅遊體驗；另局方會與業界緊密合作，為訪港旅客創造更多不同理由留港盡興。

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