深圳居民一簽多行 田北辰料過年前恢復 文體旅局：適時公布 顧及承受力

議員提水貨客 局方：重要度已有異

劉震昨於立法會大會被問到一簽多行安排時，稱政府一直有與內地相關部委就相關安排的實施情况及未來路向保持緊密溝通，現階段未有進一步補充。新民黨黎棟國關注，一簽多行政策當年因水貨客問題而改為一周一行，有關問題是否仍令本港未能恢復或擴大一簽多行政策。劉震稱，現時回望過去本港曾面對的問題，相信相關問題重要程度已有所不同。

選委界譚岳衡關注本港口岸承受能力，擔心「一放就亂，一亂就收，人流不夠又考慮放」，認為「這樣的循環不行」。劉震表示，政府將有序優化個人遊制度，便利旅客來港，港府與內地部門討論期間也會考慮香港承載能力等。

除夕元旦43萬內地客 勝五一十一

劉震又提到，政務司長陳國基會主持「大型活動過關交通安排統籌會議」，就下月春節黃金周，加強統籌有關部門和業界，及早部署，確保旅客過關交通暢順。他稱，剛過去的除夕元旦假期累計有43萬人次內地旅客訪港，分別較去年五一和國慶黃金周多約16%和6%，亦分別是2017和2018年同期平均的73%。

工聯倡擴至灣區他市

實政圓桌田北辰指出，除夕大批內地旅客滯港，並非不想過夜，而是當晚本港大部分酒店飽和，同時「一周一行」限制旅客再來港，認為有需要盡快恢復一簽多行。工聯會鄧家彪稱，上周末在澳門觀賞演唱會，不少觀眾來自中山、珠海等地，認為除了深圳，亦應將一簽多行擴展至大灣區其他城市。

另外，香港百貨、商業僱員總會上月28日至本月5日向會員做網上問卷調查，收回392份有效回覆，分別有28.1%及41.3%表示非常支持及支持深圳戶籍居民復辦一簽多行，整體約65.8%支持將一簽多行措施擴至大灣區其他地區。