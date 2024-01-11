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港大看淡今年增長 反對徵新稅 稱損競爭力 料樓市未撤辣難回升

【明報專訊】政府下月公布新一份《財政預算案》，預料財赤千億元，社會有意見促政府開徵新稅種。香港大學首席副校長兼經濟學講座教授王于漸表示不同意，稱做法損香港競爭力，又說樓市在「辣招」未撤及整體經濟環境不景下不易回升。港大昨公布對本港最新經濟預測，估計去年整體GDP（本地生產總值）升3.3%，預測今年全年增幅介乎1.9%至2.7%，今年首季按年增2.1%（見圖），增速放緩。王形容本港經濟高度開放，易受外圍經濟不景影響，本港「總括來說，2024年不應該是一個很樂觀的一年」。

預計全年增幅1.9%至2.7%

港大經管學院昨公布《香港經濟政策綠皮書2024》，由18名學者分撰8篇研究文章分析本港經濟議題，包括聯繫匯率制度利弊（見另稿）、香港作為國際金融中心的未來等；港大同日公布對本港經濟預測。

王于漸昨於記者會以「不太樂觀」形容對香港今年經濟前景看法，他解釋香港屬高度開放經濟體，受世界及內地環境影響，過去數十年「世界好則香港好，世界不好香港都不會很好」，是基本規律。

王表示，要研判香港目前經濟狀况，不可只着眼地緣政治及疫後經濟恢復進度，舉例2008年金融海嘯至今仍對香港帶來影響。王解釋，金融海嘯後美國推行多輪量化寬鬆，令美國聯儲局資產負債表非常龐大，現時美國進入縮表時期，是當年擴表後的後遺症，同時為目前的全球經濟帶來通縮的衰退壓力。不過，他認為本港仍有多方面優勢，包括勞動市場及就業緊張、失業率低、各行各業仍開放，毋須過於悲觀。

展望樓市前景，王于漸說，本港樓市因有印花稅「辣招」，令私人房地產市場沒有流通量，而現時整體經濟環境不佳，樓市不易「回春」，在「辣招」未完全取消下住宅物業投資價值減低。

人口老化最大挑戰 倡投資、發債

財政司長陳茂波去年原預計下年度可恢復盈餘，最新料財赤需數年時間消除。本港近5個年度有4個是赤字，王于漸稱情况容易理解，因香港疫情期間有大量支出，同時經濟未恢復，認為只要香港及全球經濟環境改善，赤字問題會逐步減輕。王認為，更值得關注是人口老化加劇下，本港長遠醫療開支將不斷增加，形容屬「香港未來面對最大的財政挑戰」，當局需以融資方法應對。

社會近日有聲音倡政府加開新稅種應對財赤，王不同意，稱香港屬高度開放經濟體，增加稅種不利整體營商環境、吸引資金及人才，難維持經濟競爭力，形容加徵新稅倡議是「逆水行舟」，不利香港發展。王稱，每次經濟不景都有聲音要求檢討稅種，「我都是不看這些新聞」。

分析LinkedIn 稱疫下人才淨增長

港大經管學院副院長（對外事務）鄧希煒建議，政府可改革收入制度，在稅收之外發掘其他收入，例如透過投資取得回報，或以發債融資發展新基建工程，而非單靠庫房支出。

本港近年受移民潮影響，大批人才外流，鄧希煒與團隊分析職場社交平台領英（LinkedIn）約25萬個帳戶數據，包括近3年在港工作的流動狀况等，發現來港人才（31,835人）較離港人才（26,836人）多，當中流入主要來自美國的亞裔人士。鄧表示，本港仍需吸引世界各地多元移民，保持亞洲國際都會形象對香港重要，「如過於單一，變成中國另一城市」，香港將對非亞裔或非中國人不再吸引。他又認為，保持香港對外連繫能力，不止對香港，對國家發展亦是很大貢獻。

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