聯書院學生會：倘下任非港人 學生會重組路更長

中大昨公告段崇智辭職，羅表示學生大多感突然，謂段近年鮮與學生交流，去年8月曾約定面談重組學生會，但對方「有突發事」取消，其後沒再約談。他說學生非校董會成員，對大學管理層人事變動「很難知道很多」，故難評段崇智請辭是否涉政治施壓，「很多時候只能從某些議員無緣無故批評管理層或校長，才能看到一些蛛絲馬迹」。

學生：二號橋衝突護學生印象深

有中大學生關注院校自主再收窄。地理及資源管理三年級陳同學說，相信段崇智受到不同方面的壓力，辭職決定突然，而她對中大近年風波感無力，「知道有這些事，但改變不了什麼」，憂將來自由度逐漸縮小。

醫學院二年級鄭同學說，段崇智在中大「二號橋」衝突時「行出來保護學生」，讓她印象最深刻，「很少機會看到校長站得這麼前」。她說原副校長（行政）吳樹培上月遭校董會解僱，形容段崇智辭職亦屬預料之內，但對此感可惜，「（段）在學術上是很出色的人，聽說他亦是很盡責的教授」。