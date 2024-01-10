明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 台灣大選 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

要聞

教員料遭架空成導火線 前副校：有人玩政治 「對校長咁嘅態度 邊有叻人嚟香港」

【明報專訊】段崇智辭任中大校長，有資深教員及前校董均認為，段遭校董會架空是他提早離任的導火線。中大前副校長黃乃正批評「有人玩政治玩到咁，士可殺不可辱」，更稱香港想成為國際創科中心，「唔好發夢，對校長咁嘅態度，邊有叻人肯嚟香港做校長？」

知情者：吳樹培被炒打擊大

知情人士稱原副校長吳樹培早前遭解僱，對段打擊最大，形容吳如段的左右手，加上校長有感在目前校董會下難有作為，不如請辭「解脫」。

黃乃正向本報說，過去校董會聘任校長，是去支持校長，「點會去『搞』佢？」他質疑，校董會愈來愈介入大學運作，主席更視自己為大學一把手，凡事要向其報告，令校長更難為。他說，大學校長原有崇高地位，舉例民初軍閥都尊敬校長，形容如今是極左思潮下，「無『黃』嘅人、無人好打，『藍色打藍色』」。

前校董林偉雄形容校長是透過辭職，與過渡期的新校董會劃清界線。他分析，校董會過渡期解僱吳樹培，也沒有提供「合理原因」，相信段對此不滿，加上校董會主席直接參與校務，或令校長做得不開心，黯然辭職。至於日後中大會否更難聘請學者，林說拭目以待。

內地高教界尊重 前校董稱損失

前校董會司庫梁定邦說，據他觀察，段崇智是內地高教界廣為尊重的校長及科學家，包括串連內地大學與國際合作，尤其在醫學及生物科技方面，形容段離任是中大損失。現為中大深圳校董會成員的梁說，段推動中大深圳成立醫學院，也組織至少3名諾貝爾獎得主參與再生醫學研究計劃，盼繼任人可延續。

相關字詞﹕黃乃正 中大校董會 段崇智

上 / 下一篇新聞