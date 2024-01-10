教員料遭架空成導火線 前副校：有人玩政治 「對校長咁嘅態度 邊有叻人嚟香港」

知情者：吳樹培被炒打擊大

知情人士稱原副校長吳樹培早前遭解僱，對段打擊最大，形容吳如段的左右手，加上校長有感在目前校董會下難有作為，不如請辭「解脫」。

黃乃正向本報說，過去校董會聘任校長，是去支持校長，「點會去『搞』佢？」他質疑，校董會愈來愈介入大學運作，主席更視自己為大學一把手，凡事要向其報告，令校長更難為。他說，大學校長原有崇高地位，舉例民初軍閥都尊敬校長，形容如今是極左思潮下，「無『黃』嘅人、無人好打，『藍色打藍色』」。

前校董林偉雄形容校長是透過辭職，與過渡期的新校董會劃清界線。他分析，校董會過渡期解僱吳樹培，也沒有提供「合理原因」，相信段對此不滿，加上校董會主席直接參與校務，或令校長做得不開心，黯然辭職。至於日後中大會否更難聘請學者，林說拭目以待。

內地高教界尊重 前校董稱損失

前校董會司庫梁定邦說，據他觀察，段崇智是內地高教界廣為尊重的校長及科學家，包括串連內地大學與國際合作，尤其在醫學及生物科技方面，形容段離任是中大損失。現為中大深圳校董會成員的梁說，段推動中大深圳成立醫學院，也組織至少3名諾貝爾獎得主參與再生醫學研究計劃，盼繼任人可延續。