段崇智辭職：新架構覓新校長時機 明年1月卸任提早兩年 中大：6年盡心領導

未答受壓否 「服務中大畢生光榮」

段崇智昨晚約7時步出大學行政樓，在職員及保安護送下登上座駕離去，其間未回應曾否遭校董會施壓等提問。2018年上任的段崇智，2022年獲中大續聘至2026年底，如今將提早於2025年1月卸任。

中大昨午發公告稱校董會主席查逸超周一（8日）接獲段崇智的辭職決定。公告引述段表示，中大在大學條例修訂後落實新的管治架構，「此時是讓大學物色一位新校長的合適時機」；段又稱在港土生土長，「能夠回到我的家，並獲委以重任服務這所偉大學府及整個大學群體，履行中大的創校使命，是我畢生的光榮」。

反修例時建制批評 及後與學生會「割席」

中大在2019年反修例風波成為風眼，段崇智作風及表現備受建制派批評，而學生則暱稱他為「段爸」。及後中大與學生會「割席」、清走民主女神像等事件，使段崇智在部分學生之間的風評急轉直下。反修例風波平息後，段於2022年獲續聘3年，再惹建制派不滿，連同隨後的更換校徽風波，矛頭皆指向中大管理層，促使修例改組校董會，去年11月生效。現時校董會處於過渡階段，一個月內便發生解僱吳樹培、段崇智請辭事件。

料不認同改組 金耀基：「暴大」之名不能歸咎某人

外界關注段崇智請辭是否涉政治壓力。中大前校長金耀基向本報稱，近期沒接觸段崇智，拒評其辭職決定有否受壓，但段在公告中所言反映他未必接受和認同校董會改組，認為對方可能「很不開心」。金說，對於段辭職感遺憾，認可對方任內6年表現。他提及中大於反修例期間被稱大「暴大」，背後責任複雜，不能簡單歸咎某人。

金耀基去年曾言不應針對段崇智，憂或演變成國際醜聞。他昨補充，段崇智請辭難免讓外界認為中大發展受影響，但中大多年來建立良好聲譽，相信未來仍有人願意接任校長，盼政府和社會給予中大空間真正發展。

梁美芬稱預料中 變動是「重新開始機會」

推動校董會改組的立法會議員兼中大校董鄧家彪和劉國勳稱今日會回應事件。梁美芬表示，段崇智辭職屬預料之內，稱段在大學條例修訂期間與校董會「嚴重分歧、關係比較緊張」，離職只屬時間問題，形容管理層人事變動於中大屬「重新開始的機會」。她期望下任中大校長能「意識到中大是公營大學」，有責任就公帑使用及培養棟樑向立法會負責。

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