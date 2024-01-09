工展會130萬人次增兩成 展商：銷情相若去年

翻查資料，上屆工展會會期亦為24天，吸引逾百萬人次，銷售額接近10億元。

本報記者昨午2時許到會場觀察，各通道都擠滿人及手拉車，不少參展商推出優惠，把握最後一天「散貨」，其中一間售賣海味的參展商推出100元3罐罐頭鮑魚優惠「吸客」，店外長時間有20多名顧客排隊，人龍至4時仍未見減退。

長假人流減料關北上 入場者消費減

售賣急凍鷓鴣的東方產品供應有限公司參展20多年，公司董事總經理莫華恩說，今年銷情及人流與往年相若，聖誕及元旦長假人流反而減少，估計與港人北上消費有關。被問到港人到深圳「山姆超市」掃貨有否影響銷情，莫稱希望港人可留港消費。他透露，整個展期其顧客人均消費約500元，並表明無論環境好與壞都會繼續參展，形容這是「香港人精神」。

專門售利市封的Joy's Card的員工甄小姐表示，今屆生意較往年少一至兩成，入場者消費力亦減弱，「可能真係多咗人北上消費」，但她指今屆人流反而較往年好，形容場內「長期都有人」，明年有機會願再參展。

昨花逾千元買海味等產品的陳女士表示，工展會各參展商的貨品定價與門市相若，入場只為「博佢最後一日清貨減價」。被問何不北上消費，她笑言「梗係留港消費啦！我（是）好市民嚟㗎嘛！」她又指今年參展貨品種類繁多，場內設熟食區，吸引她留港消費。花費逾3000元買急凍食品的張太則認為今屆人流較新冠疫情前少，相信跟有部分港人北上消費有關。

廠商會副會長施榮恆表示，今屆展期24日，相信市民外遊後仍有時間入場消費。被問及「香港夜繽紛」活動會否威脅工展會，施稱兩者目的及客路不同，今年工展會規模亦已回復至疫前水平，故不擔心「香港夜繽紛」活動帶來影響，認為兩者反而可產生協同效應。