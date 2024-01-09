稱疫後濫用「復常」 醫生：加費打擊短期有用

不少人為取藥 倡普通科門診設快隊配藥

李福基提到，有不少本身是醫管局長期覆診的慢性病人，因覆診時間不夠藥或遺失藥物而到急症室求診取藥，建議普通科門診加設快隊讓病人配藥。另一公院急症室醫生稱，經常有病人因傷風感冒到急症室，不少人因舊患或慢性痛症求醫取藥，但情况不緊急，部分人「行得走得」。他認為除了加費防濫用，更重要是加強教育市民分辨什麼情况才應到急症室。

立法會醫衛界議員林哲玄認為，有否濫用急症服務是「觀點與角度」，從醫護眼中判斷不是緊急的個案，如小童發高燒，對家長來說卻是急切，或有人晚上求診但不願花數百元到私院，於是選擇輪候急症室。

昨午陪暈倒的女兒到伊利沙伯醫院急症室求醫的柯先生反對急症室加費，認為本港目前經濟不好，不應再加重市民負擔，且急症室輪候時間長，「反而應該減價」。但他認為若政府最終決定加費，合理加幅不應超過20元，亦相信加費後會令濫用者有多一重考慮。到伊院排隊取藥的長者張先生相信最終會加費，認為合理加幅為20元，料加費有助減少濫用。被問是否習慣一有病就到急症室，他說以前多到私家診所求醫，但現已退休，笑言年紀大「大把時間排（隊）」，故有「頭暈身㷫」便會到急症室求醫。市民何先生反對加費，認為無助減少濫用急症室。被問可接受加幅時，他認為不應多於5%，「人工都加唔到咁多」。