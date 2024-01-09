明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 台灣大選 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

要聞

急症室研加費 打擊濫用 葉劉：無財赤也要處理 議員：建議先增公營夜診

【明報專訊】每次收費180元的公立醫院急症室近7年無加費，本報獲悉政府正初步研究加費，以打擊濫用，冀長遠維持公共醫療衛生開支可持續性，暫無定案。行會召集人葉劉淑儀認同是時候檢討，指政府關注急症室濫用，「就算無財赤也要處理」；行會成員林正財稱值得全盤檢視公共醫療收費，藉此改變市民求醫習慣。惟有關注病人權益組織明言反對加價，憂令基層延誤求診。有議員質疑經濟低迷下非合理時機提加價，建議先增公營夜診等分流措施。

明報記者 張逸羲 陳柔雅 黃廸暉

本報昨日向醫衛局查詢，目前如何評估公院急症室濫用情况，以及是否有意透過增加急症室收費以打擊濫用，至截稿前未有回覆。

不排除提具阻嚇加幅 長遠維持體系可持續性

下月發表的《財政預算案》料將檢視長期未調整的公共服務收費。據悉，政府有意檢視整體公營醫療服務收費，正研究急症室加費可行性，由於議題牽連甚廣，尚未拍板落實，暫未要求醫管局研究加幅。消息稱，政府內部有意見認為急症室收費過低，與私營市場存距離，關注濫用情况，不排除提出具阻嚇加幅，冀長遠改變市民求診習慣，維持公營醫療體系可持續性。

醫管局服務收費按既定準則兩年一檢。政府數據顯示，急症室收費於2017年由100元加至180元後，求診人次於一年內跌約4.4%，其中第四及第五類、即次緊急及非緊急病人跌6.9%及17.6%，但相關病人平均輪候時間由加價前的103和126分鐘，增至2017/18年度的114和127分鐘（見表）。

醫管局數據顯示，於2021/22年度，56%急症室新症分流為第四及第五類病人；2022/23年度截至前年底，第四及第五類病人平均輪候時間增至125和161分鐘。

推動基層醫療 林正財：值得全盤檢討收費

葉劉淑儀稱政府長期關注急症室濫用情况，「就算無財赤也要處理」，且收費多年未加，是時候檢討，但強調公共醫療服務是市民重要福利，不能按「用者自付」原則看待。她關注單追通脹已會令加幅「犀利」，建議更頻繁檢討收費。

林正財認為公共醫療多年沒加價、成本貴，且政府推動基層醫療，值得全盤檢討收費包括急症室和普通科門診，藉此改變市民求醫習慣，「點鼓勵（病人）做預防，而非一有病就『衝』急症室」。他說公私營收費分野愈來愈大，部分病人並非不相信家庭醫生，只因公營便宜而去公院，「如不調整收費，點建設基層醫療都無用」，憂長遠令公營醫療系統崩潰。

他認為急症室收費要拉近至私醫求診平均水平，若增至200多元屬合理，最重要確保不影響低收入者求醫，如優化減免收費安排。他強調檢討收費是配合基層醫療發展，「不是單純為增加收入」，加費不會對醫管局收入幫助很大，主要是減少濫用。

關注病人權益的社協幹事彭鴻昌反對加費，憂基層延誤求診令病情惡化，反增醫療成本，亦反對設機制定期調整收費，擔心私營會跟公營加費，造成惡性循環。他質疑如何定義濫用，「是否那一半第四、五類病人全都是濫用？」

彭鴻昌反對 憂基層延誤求診反增醫療成本

立法會醫衛界議員林哲玄認為不應指摘市民濫用，建議增加公營夜診並全盤檢視收費架構，考慮急症、普通科日診和夜診收費定位，長遠設定期調整機制。他建議制定急症室轉介化驗和放射診斷指引，若病人要求使用服務而按指引判斷為無需要，便額外收費。

前食衛局政治助理、議員陳凱欣質疑現時經濟低迷且各類病毒活躍，非合理時機提出加費，亦反對以補貼政府財赤為由向緊急醫療服務「開刀」。她認為加費是處理濫用的最後手段，建議先增夜診及於急症室旁設「發燒診所」，收費介乎急症室與私家門診之間水平。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

相關字詞﹕彭鴻昌 陳凱欣 林哲玄 葉劉淑儀 公立醫院 急症室加價 急症室 財政預算案

上 / 下一篇新聞