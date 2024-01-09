急症室研加費 打擊濫用 葉劉：無財赤也要處理 議員：建議先增公營夜診

明報記者 張逸羲 陳柔雅 黃廸暉

本報昨日向醫衛局查詢，目前如何評估公院急症室濫用情况，以及是否有意透過增加急症室收費以打擊濫用，至截稿前未有回覆。

不排除提具阻嚇加幅 長遠維持體系可持續性

下月發表的《財政預算案》料將檢視長期未調整的公共服務收費。據悉，政府有意檢視整體公營醫療服務收費，正研究急症室加費可行性，由於議題牽連甚廣，尚未拍板落實，暫未要求醫管局研究加幅。消息稱，政府內部有意見認為急症室收費過低，與私營市場存距離，關注濫用情况，不排除提出具阻嚇加幅，冀長遠改變市民求診習慣，維持公營醫療體系可持續性。

醫管局服務收費按既定準則兩年一檢。政府數據顯示，急症室收費於2017年由100元加至180元後，求診人次於一年內跌約4.4%，其中第四及第五類、即次緊急及非緊急病人跌6.9%及17.6%，但相關病人平均輪候時間由加價前的103和126分鐘，增至2017/18年度的114和127分鐘（見表）。

醫管局數據顯示，於2021/22年度，56%急症室新症分流為第四及第五類病人；2022/23年度截至前年底，第四及第五類病人平均輪候時間增至125和161分鐘。

推動基層醫療 林正財：值得全盤檢討收費

葉劉淑儀稱政府長期關注急症室濫用情况，「就算無財赤也要處理」，且收費多年未加，是時候檢討，但強調公共醫療服務是市民重要福利，不能按「用者自付」原則看待。她關注單追通脹已會令加幅「犀利」，建議更頻繁檢討收費。

林正財認為公共醫療多年沒加價、成本貴，且政府推動基層醫療，值得全盤檢討收費包括急症室和普通科門診，藉此改變市民求醫習慣，「點鼓勵（病人）做預防，而非一有病就『衝』急症室」。他說公私營收費分野愈來愈大，部分病人並非不相信家庭醫生，只因公營便宜而去公院，「如不調整收費，點建設基層醫療都無用」，憂長遠令公營醫療系統崩潰。

他認為急症室收費要拉近至私醫求診平均水平，若增至200多元屬合理，最重要確保不影響低收入者求醫，如優化減免收費安排。他強調檢討收費是配合基層醫療發展，「不是單純為增加收入」，加費不會對醫管局收入幫助很大，主要是減少濫用。

關注病人權益的社協幹事彭鴻昌反對加費，憂基層延誤求診令病情惡化，反增醫療成本，亦反對設機制定期調整收費，擔心私營會跟公營加費，造成惡性循環。他質疑如何定義濫用，「是否那一半第四、五類病人全都是濫用？」

彭鴻昌反對 憂基層延誤求診反增醫療成本

立法會醫衛界議員林哲玄認為不應指摘市民濫用，建議增加公營夜診並全盤檢視收費架構，考慮急症、普通科日診和夜診收費定位，長遠設定期調整機制。他建議制定急症室轉介化驗和放射診斷指引，若病人要求使用服務而按指引判斷為無需要，便額外收費。

前食衛局政治助理、議員陳凱欣質疑現時經濟低迷且各類病毒活躍，非合理時機提出加費，亦反對以補貼政府財赤為由向緊急醫療服務「開刀」。她認為加費是處理濫用的最後手段，建議先增夜診及於急症室旁設「發燒診所」，收費介乎急症室與私家門診之間水平。

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